KEDEM öğrencilerinden Cumhurbaşkanına mektup

Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) öğrencileri, Cumhuriyet Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere mektup yazdı.

Keçiören Belediyesi, Cumhuriyet Haftası dolayısıyla Mevlana Kültür, Kongre ve Spor Merkezi'nde ‘Cumhuriyetin Liderleri Anlatılıyor' konulu bir program düzenledi. Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) öğrencilerine Atatürk döneminden başlayarak İsmet İnönü, Turgut Özal, Adnan Menderes, Süleyman Demirel ve Turgut Özal dönemleri anlatılarak, parlamenter sistemde devlet reisliği yapan liderler tanıtıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ise ayrı bir parantez açılarak ‘yeni Türkiye'nin kurucusu sıfatıyla modern yönetim sisteminin öncüsü ve ilk lideri' olduğu bilgesine yer verildi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, KEDEM öğrencileri tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazılan mektupları iletme sözü verdi.

Öğrenciler tarafından yazılan mektuplarda Cumhuriyetin önemine vurgu yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ifadeleri de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılan mektuplardan birini seçerek okuyan Başkan Ak, bütün mektupların Cumhurbaşkanına iletileceğini belirtti. Başkan Ak'ın okuduğu mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Merhaba Cumhurbaşkanım. Sizinle tanışmak çok isterim. Siz de bizim için çalışıyorsunuz. Size çok teşekkür ederim. Ülkenin gelişimi için çok çalışıyorsunuz. Sizin de vaktinizi almayalım. Allah size uzun ömürler versin. Bir gün mutlaka sizi görmek isterim, saygılarımla.”

Keçiören Belediyesi bünyesinde 2010 yılında eğitime destek vermek için kurulan KEDEM'in vatanına ve milletine bağlı, tarihini iyi bilen bir nesil yetiştirmek için eğitim programında her zaman milli unsurlara yer verdiğini kaydeden Başkan Ak, “Cumhuriyet Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk başkanı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yazdıkları mektupları bana getiren öğrencimiz, mektupları iletmem için benden söz aldılar. Kaleme alınan mektupların bazılarını incelediğimde Cumhurbaşkanımıza yönelik sevgi ve hayranlık ifadeleri gözlemledim. ‘Yeni Türkiye' yolunda tarih yazan liderimizin çocuklarımız tarafından tanınıyor ve biliniyor olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Yeni yönetim sistemimizi öğrenen milli şuura sahip nesiller yetiştirdiğimiz sürece Cumhuriyetimiz baki kalacaktır” diye konuştu.