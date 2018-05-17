KEDEM’den "Görsel Sanatlar" sergisi

Geleneksel Görsel Sanatlar" sergisi düzenledi.

9 KEDEM şubesinden 102 eserin yer aldığı sergideki çalışmalar vatandaşların büyük ilgisini çekerken, çocukların da sanatla olan bağlarını güçlendirmeye vesile oldu. Pastel ve kazıma, kuru-sulu, ebru, vitray, quilling, lavi, akrilik, guaj, karakalem, çizgi ve nokta çalışmaları tekniklerinde yapılan eserlerin yanı sıra evsel atıklardan yapılan çalışmalar dikkat çekti. Geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturan ve evsel atıktan oluşan eserler, serginin en fazla dikkat çeken bölümü oldu. Resim sergisini gezen çocuklar, yüz boyama ve el baskısı etkinliklerine da katılıp, ebru boyama tekniğini denediler.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, öğrencilerin sanatsal etkinliklerle uğraşmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, ’’Keçiören Eğitime Destek Merkezimiz açıldığından bu yana çocuklarımızın eğitim hayatını daha da kolaylaştırmaları ve alternatif kurslarla da boş vakitlerini nitelikli değerlendirmeleri için yanlarında. Yıl sonu sergileri de onların yaptığı eserlerin herkesle buluşmasına aracılık ediyor. İçlerindeki yeteneği geliştirmeleri noktasında teşvik edici bir rol üstleniyor’’ ifadelerini kullandı.