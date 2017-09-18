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18 Eylül 2017 09:31

KEDEM’lerde ders zili çalacak

Keçiören Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) kurs kayıtları başladı, yeni dönem dersleri 2 Ekim’de başlayacak.

KEDEM’lerde ders zili çalacak

18 Eylül 2017 09:31


Keçiören Belediyesi tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik açılan KEDEM’ler, öğrencilerin okul derslerine yardımcı olmanın yanı sıra kişisel, sosyal, milli, manevi ve kültürel yönden de gelişmelerine katkı sağlıyor.


9 şubesiyle ücretsiz olarak hizmet veren KEDEM’lerde yeni dönemde de bütün dersler öğrencilerin yetenek ve ilgi alanlarına göre çok yönlü gelişimlerini sağlamak üzere ve sosyal etkinlikler düzenlemeye dönük olarak planlandı. KEDEM’lerde bu yıl Türkçe ve yazarlık, eğlenceli matematik, fen ve doğa, İngilizce, bilgisayar, müzik (bağlama), tiyatro-drama, halk oyunları, robotik sistemler, astronomi ve uzay bilimleri, Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi branşlarında dersler verilecek. Ayrıca güzel sanatlar kategorisinde resim, ebru, el sanatları, akıl oyunları kategorisinde ise mangala, satranç, Türk daması branşlarıyla öğrenciler eğitici ve eğlenceli zamanlar geçirebilecekler. Yine yıl içerisinde çeşitli yarışmalar, sinema günleri, piknikler, geziler gibi keyifli aktiviteler düzenlenerek öğrencilerin sosyalleşmesi ve nitelikli zaman geçirmesi sağlanacak.



"Tüm çocuklara başarılı bir eğitim yılı diliyorum"


Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken bizler de KEDEM’ler vasıtasıyla öğrencilerimizin okul başarılarını artırmayı ve kişisel gelişimlerine destek olmayı sürdürüyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın donanımına bilimsel ve sanatsal içeriklerle yardımcı olacağız. Tüm çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum" mesajı verdi.




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