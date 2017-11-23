“Kelime Oyunu”nun ay sonu yarışması Türk Dil Kurumunda yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu öncülüğünde başlatılan “2017 Türk Dili Yılı” çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Türkçe’nin doğru ve güzel kullanılmasına kamuoyunun dikkatini çekmek için ekranların sevilen programı Kelime Oyunu’nun ay sonu yarışması, Türk Dil Kurumu Konferans Salonu’nda yapıldı. Programın sonunda yarışmacılara Türk Dil Kurumu yayınları armağan edilirken, programın sunucusu Ali İhsan Varol’a ise Türkçe’ye hizmetinden ötürü teşekkür belgesi takdim edildi.