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13 Mayıs 2018 10:14

Kemer sınavını geçtiler, sertifikalarını aldılar

Mamak Sayokan Topluluğu sporcuları, Mamak Belediyesi Başak Gençlik ve Spor Merkezi’nde düzenlenen 13.

Kemer sınavını geçtiler, sertifikalarını aldılar

13 Mayıs 2018 10:14

kemer sınavı töreniyle yeni kemerlerini kuşandı.


Tam bir şölen havasında geçen törende, yüksek puan alarak bir üst seviyeye atlayan 108 alp ve almıla, sertifikalarını Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün elinden aldı. Türkiye’deki en başarılı Sayokan topluluklarından birisine sahip olduklarının altını çizen Akgül, “Özellikle tüm gençlerimizi kendi kültürümüzün öğeleriyle harmanlanmış bu sporu yapmaya davet ediyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.


Sayokan branşına ilgi gösteren 460 sporcunun ok yumruktan orağa, tırpandan Osmanlı tokadına savunma sporunun inceliklerini gösterdiği törende, sporcuların 65’i mavi, 30’u sarı, 10’u kırmızı kemere yükselirken, bir alp ve almıla 4 renkli kemere, biri siyah kür 1 kemere ve yine bir alp ve almıla da siyah kür 2 kemere yükseldi.




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