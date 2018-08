Kendi elbiselerini kendileri dikiyorlar

BELMEK’lerin yaz dönemi kursları her yaştan Başkentli kadının yaz aylarını değerlendirerek iyi zaman geçirmesine, yeni şeyler öğrenebilmesine ve üretebilmesine destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çankaya bölgesine ait Bahçelievler BELMEK’in yaz dönemi kursunda açılan farklı branşlardaki kurslar dolu dolu geçiyor. Başkentli kadınların hobilerini mesleğe dönüştürebildikleri BELMEK’lerin yaz dönemi kurslarında 74 usta eğitmen eşliğinde yaklaşık 2 bin 500 kursiyer eğitim alıyor. Kadınlar mefruşat, yemek, örgü, giyim, çini, resim, takı, iğne oyası ve seramikten oluşan 9 farklı branştan istedikleri branşı seçerek 2 aylık yaz kursundan ücretsiz faydalanabiliyorlar.

Her yıl yaz döneminde kapılarını açık tutan Bahçelievler BELMEK’in yaz dönemi kursunun bu yıl favori branşı dikiş oldu. Tek düze konfeksiyon giyimin dışında farklı ve tasarımı kendine özgü giysiler tercih eden başta üniversiteliler olmak üzere her yaştan kadının tercihi olan dikiş kursunun öğretmeni ise 12 yıldır dikiş eğitimi veren Sebahat Dede. Giyim kursunu tercih edenlerin genellikle farklı giyimi seven kişilerden oluştuğunu ifade eden Dede, yaz kurslarında özellikle üniversitelilerin tercih ettiğini kaydetti. Dikiş konusundaki yeteneklerini keşfeden kursiyerlerin zamanla BELMEK’lerin müdavimi olduğunu belirten Dede, kursiyerlerin gardıroplarını kendi diktikleri özgün parçalarla doldurmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

"Düğme dikmeyi bilmezken gömlek diktim"

Çankaya BELMEK’in yaz dönemi kursuna gelerek yaz tatilini değerlendirdiğini ifade eden üniversite öğrencisi Hayrünisa Akgün, düğme dikmeyi bile bilmezken şimdi birbirinden güzel giysiler diktiğini söyledi. Kendi diktiklerini giymenin gurur verici olduğunu belirten Akgün, “Dikişe gelmek gibi bir planım yoktu ama arkadaşım yaz tatilini değerlendirmem için önermesiyle kursa başladım. Piyasada istediğimiz kıyafetleri bulamadığımız için bu çok iyi bir fikir oldu. Bir şeyler üretmek, ortaya güzel şeyler çıkarmak, özellikle kendinize özgü özenle dikilmiş şeyler yapmak çok güzel bir duygu. Buraya kışın da devam etmek istiyorum. Zamanımın çoğunu buraya ayırmak istiyorum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

BELMEK kursuna gelen bir diğer üniversite öğrencisi Ebrar Bayram, daha önceden BELMEK’leri bildiğini ifade ederek, “Yaz dönemini değerlendirmek için geldim aslında ama hocamızın da desteğiyle kursu çok sevdim. Sadece etek dikeriz diye düşünüyordum ama farklı birçok şey diktim. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kışın da devam etmek istiyorum. Artık hobi olarak yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Yaz tatilini değerlendirmek için ne yapabilirim diye düşünürken arkadaşları vasıtasıyla BELMEK’e geldiğini söyleyen üniversite öğrencisi Fatma Zehra Selvi, bir şeyler üretmenin keyfine vardığını ifade ederek şunları söyledi:

"Sincan’da oturuyor olmama rağmen Bahçelievler BELMEK’e geliyorum. Arkadaşlarım buradaki hocamızın iyi öğrettiğini ve çok sevdiklerini söyledikleri için yaz kursu için burayı tercih ettim. Buraya başladığım günden itibaren bir etek ve bir kimono diktim. Bir ürün ortaya çıkarmanın keyfine vardım. Başka branşlara da gitmek istiyorum, çini gibi. Büyükşehir Belediyesine bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

“Geçimime katkıda bulunuyorum"

Her yaş grubundan kadının uğrak yeri olan BELMEK’lere yaz döneminde de ilgi yoğun oluyor. Kurslarda öğrendikleriyle geçimlerine katkıda bulunan, harçlıklarını çıkaran kursiyerlerden Reyhan Kafalı, "BELMEK’te dikiş dikmeyi öğrendim. Kaban, pantolon, abiye gibi birbirinden güzel şeyler dikiyoruz. Bunun yanı sıra dostluklar kurup sosyalleşiyoruz. Ben ayrıca BELMEK’in turistik el sanatlarına da gittim, orada da çok şey öğrendim ve profesyonel çalışmaya başladım. Ufak tefek şeyler yapıp satıyorum, geçimime katkı sağlıyorum. Bu kursların çok faydasını gördüm. Bu kursların daha da kapsamlı şekilde devam ettirilmesini istiyorum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

73’lük BELMEK’li

Severek geldiği BELMEK’lerde hem bir şeyler öğrenip üretebildikleri için hem de güzel vakit geçirebildikleri için memnun olduğunu belirten 73 yaşındaki Mukadder Ünal, 8 senedir BELMEK’lere geldiğini belirterek şunları söyledi:

“4 sene resim kursu, 4 sene de çini kursu olmak üzere toplamda 8 senedir BELMEK’lere devam ediyorum. Hayatıma renk geldi, hocamızı da seviyoruz. Bayağı güzel işler çıkardık burada. Zengin bir koleksiyonumuz oldu. Torunlarım da yaz aylarında benimle birlikte kurslara gelerek vakit geçiriyorlar. Onlar da çeşitli çiniler yaptılar. Burada bulunmaktan çok memnunuz."