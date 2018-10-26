Kendileri küçük, kalpleri büyük

Güneşevler Kreşi öğrencileri, öğretmenleri ve velileri el ele vererek, Edirne'nin Havza ilçesinde bulunan Atatürk Anaokulu'nun kendileri gibi minik öğrencilerine yardım elini uzattı. Okulun öğrencilerine kıyafet, oyuncak ve kitap yardımında bulunan minikler, yardımseverlikleriyle gönülleri ısıttı. Ailelerinin de desteğiyle kitap, kıyafet ve oyuncak dolu kolileri paketleyen minikler, bu sayede hem paylaşmanın önemini öğrendi, hem de yaşıtlarına örnek oldu.

Yardım kolileri yerine ulaştı

Altındağlı miniklerden Edirneli kardeşlerine yollanan yardım kolileri kısa sürede yerine ulaştı. Kolileri öğretmenleri ile birlikte açan Atatürk Anaokulu'nun öğrencileri, kendileri için yollanan hediyelere çok sevindi. Altındağlı minik kardeşlerine teşekkür eden Edirneli minik öğrenciler, sevinçlerini fotoğraf karelerine de yansıttı.