Kent Konseyi Gönüllü Meclisi kuruldu

Gönüllük esasına göre çalışacak olan meclisin Genel Kurulu, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar'ın ev sahipliğinde Meydan AVM Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirildi.

“Yenimahalle'ye hizmet etmekten onur duyuyorum”

Yenimahalle'ye hizmet etmekten onur duyduğunu söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Benim sevdam halk sevdası, benim sevdam Yenimahalle sevdası. İlçemizin yararına olacak her işte varım. Vatandaşa yararı olmayan hiçbir işe başlamam. Öncelikle herkesin yaşamaktan mutlu olacağı bir Yenimahalle yaratmaya çalışıyoruz. Bunu da tek başımıza değil ortak akılla yapıyoruz. İlçemizin tüm kurumlarıyla ortak noktalarda buluşuyor, birlikte projeler üretiyoruz. Her zaman ortak akıl yürüterek işlerimizi yapıyoruz. Bunu tüm kurum ve kuruluşlarda uygularsak işte o zaman başarılı ve güçlü bir ülke olacağız” diye konuştu.

Yenimahalle'de gönüllüler konuşacak

Konsey Başkanı Atila Çınar ise konsey içindeki çalışma gruplarından bahsederek, “Herhangi bir kamu kurumuna bağlı olmadan maalesef kent konseyine girilemiyor. Biz de bu yüzden vatandaşlarımızın söz sahibi olabileceği, Yenimahalle'nin sorunları hakkında konuşabileceği, ilçenin eksikliklerini bize iletebileceği bir meclis oluşturmak istedik. Bu yüzden gönüllü meclisi kuracağız. Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Fikir alışverişinde bulunarak birbirimize katkı sağlayabilir, ilçemizi el birliğiyle daha iyi noktalara taşıyabiliriz” dedi.