Kent Tiyatrosu uluslararası festivalde

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu, TAKSAV tarafından düzenlenen Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'nin 23.'süne katılmaya hak kazandı.

Mamak Belediyesi Tiyatro Bölüm Başkanı Kenan Olpak yönetiminde Anton Çehov'un “Ayı” ve “Teklif” adlı oyunlarıyla festivale damga vurmaya hazırlanan MKM Kent Tiyatrosu oyuncuları, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 1 Aralık günü saat 15.00 ve 19.00'da Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyircisi ile buluşacak bu iki oyun, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen vatandaşların gösterimine sunulacak.

Başkent'te düzenlenen en önemli etkinliklerden biri olan Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali'ne Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu olarak katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ortaya koyduğumuz sanatsal etkinliklerimizi bu festival ile daha fazla tiyatrosevere sergileyebileceğiz” dedi.

Anton Çehov'un en bilinen iki oyunu olan Ayı ve Teklif'te her zaman her yerde rastlanacak insanların öyküleri yalın bir dille anlatılıyor. Hafif alaycı bir dille eleştirilerin yapıldığı bu iki kısa oyunun temelinde ise kadın-erkek çatışması seyirci ile bütünleşiyor. Yazar bu iki oyunda evrensel bir konuyu gündeme getirirken, yaşadığı dönemdeki toplumsal ve sınıfsal bir yapıyı akıcı, sade ve alaycı bir dille aktarıyor.