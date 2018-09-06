Kent Tiyatrosu yeni sezona damga vuracak

Ekim ayında perde diyecek olan bu özel gösterimler hem eğlendirecek, hem de gündelik hayatta insanların başına neler gelebildiğini gözler önüne serecek. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekip herkesi oyunlara davet ediyor. Yeni sezonda da Mamaklıları tiyatronun çok önemli eserleriyle buluşturacaklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Ortaya koyduğumuz sanatsal etkinlikleri yalnızca senenin belli zamanlarıyla sınırlandırmıyoruz. Mamak’ta yılın her dönemi kültürel ve sanatsal etkinliklere yer veriyoruz. Kent Tiyatromuzun değerli oyuncuları birbirinden önemli eserleri Mamaklılarla buluşturuyor” dedi.

Herkesin yaşadığı olaylar sahnelenecek

Anton Çehov’un en bilinen iki oyunu olan Ayı ve Teklif’te her zaman her yerde rastlanacak insanların öyküleri yalın bir dille anlatılıyor. Hafif alaycı bir dille eleştirilerin yapıldığı bu iki kısa oyunun temelinde ise kadın-erkek çatışması seyirci ile bütünleşiyor. Yazar bu iki oyunda evrensel bir konuyu gündeme getirirken, yaşadığı dönemdeki toplumsal ve sınıfsal bir yapıyı akıcı, sadece ve alaycı bir dille de aktarıyor.