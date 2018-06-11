Kentsel dönüşüm tapuları alınıyor

Kızılcahamam Belediye Meclisinin 03.09.2014 tarih ve 127-128 sayılı kararları ile 5393 sayılı Belediye kanununun 73. Maddesine istinaden, Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Yenice ve Karşıyaka Mahalleleri, Büyük Hamam ve Kadirbey Bölgeleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesine başlanılmış ve Kızılcahamam Belediye Başkanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 09.03.2017 tarihinde Protokol imzalandı. Yenice ve Karşıyaka Mahalleleri, sınırları içerisinde yaklaşık 18.01 hektarlık alanın 5393 sayılı Belediye Kurulu kararı (15.08.2017 tarih ve 2017\10711 sayılı) resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe de girdi.

Kızılcahamam Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinde 1. Etap hak sahipleri ile görüşmelere başlanmasının ardından anlaşmaya varılan vatandaşlar ile muvafakat senetleri imzalandı. Bu kapsamda konut anlaşması yapılan hak sahiplerinden bir kısmı Tapu Sicil Müdürlüğünün hazırlamış olduğu tapu senetleri Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney tarafından imzalanarak teslim alındı.

Güney, Kızılcahamam için çok önemli bir proje olan kentsel dönüşüm projesinde çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek tapularını teslim eden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diledi.