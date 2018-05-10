Kenya 2030 hedefleri için TOKİ’de

Julius M. Muia, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan’ı ziyaret etti.

Julius M. Muia ve beraberindeki heyet, TOKİ Başkanı Ergün Turan’ı makamında ziyaret etti. Turan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Müsteşar Dr. Julius M. Muia ve heyetine tecrübelerini ve idarenin finansman modelini anlattıklarını söyledi. TOKİ’nin yurt dışında ilgiyle takip edildiğini ve birçok ülkenin temsilcileriyle görüşme yaptıklarını aktaran Turan, şunları kaydetti:

“Bölge ülkeleri başta olmak üzere, yaklaşık 93 ayrı ülke ile görüşmemiz oldu. Afganistan, İran, Afrika, Pakistan, Kazakistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden bu alandaki yetkili heyetleri ile bilgi ve tecrübemizi paylaşıyoruz. İmzalanan protokollerle ve mutabakatlarla yeni açılımlar sunma konusunda adımlar atıyoruz.”

Toplu Konut İdaresi’nin yurt dışında ticari faaliyet olarak bir işlem yapmadığını belirten Turan, “TOKİ yurt dışında Pakistan, Endonezya, Srilanka, Somali’de tamamen yardım amaçlı konut, eğitim ve sağlık tesisleri yaptık ve ilgili ülkelere teslim ettik. Şu ana kadar yurt dışında yaptığımız bütün iş ve işlemlerimizi Türkiye Cumhuriyeti devletinin yardım faaliyetlerini orada inşa etmek olarak gerçekleştirdik“ dedi.

TOKİ 822 bin konut rakamına ulaştı

1984 yılında kurulan TOKİ’nin 2002’ye kadar 19 yılda toplam 43 bin 145 konut üretebildiğini söyleyen Turan, “2002 yılında başlayan güçlü hükümet ve siyasi istikrarın katkısı ile T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı insanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 2002 yılından bugüne kadar 822 bin konut inşa etmiş durumdadır” ifadesini kullandı.

TOKİ’nin 2023 hedefi 1 milyon 200 bin konut

“TOKİ olarak vatandaşlarımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak için 2023 hedefimizi 1 milyon 200 bin konuta çıkardık” diyen Turan, 2023’te 1 milyon 200 bin hedefine varacaklarını ifade etti. 2015 yılının sonunda idarenin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlediklerini söyleyen Turan, “2016 yılında 15 Temmuz hain darbe girişimi rağmen bu hedefimizi yakalayarak 64 bin 229 sosyal konut üretimini gerçekleştirdik. İdare olarak 2017 yılında 60 bin sosyal konut inşa ettik. 2018 yılında da 60 bin sosyal konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar hedeflediğimiz rakama ulaşacağız” açıklamasında bulundu.

Yatay ve yerel mimari

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri ile yatay ve yerel mimari ile mahalle kültürünü yansıtan projeler inşa etmeye başladıklarını vurgulayan Turan, “Biz son 3.5 yıldır proje yaptığımız şehirde en yüksek bina TOKİ binası olmayacak dedik ve buna göre davrandık. Zaten binalarımızın yüzde 84’ü zemin dahil 6 kat ve aşağısında yer alıyor. Artık TOKİ’de yüksek bina diye bir şey olmayacak. Zaten bir apartmanda bir mahalle kadar insan yaşarsa, sosyal ilişkiler kopuyor. Birçok kasabada, ilçede 2-4 kat arasında değişen binalar yapıyoruz” diye konuştu.