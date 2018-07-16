Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 18:14

Kenya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde gazileri ve şehitleri anma kapsamında Kenya’nın başkenti Nairobi’de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kenya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

16 Temmuz 2018 18:14


15 Temmuz’da yaşanan olayları hatırlamak, şehitleri yad etmek amacıyla TİKA ve T.C. Nairobi Büyükelçiliği işbirliğinde Kenya’nın önde gelen gazetecilerinin katıldığı basın toplantısı düzenlendi. Kenya’nın önemli devlet kadrolarına öğrenci yetiştiren ve başarı ortalaması yüksek liselerinden olan Starehe Kız Lisesi ve Nairobi Erkek Lisesi’nde bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Ağaç dikimi törenine Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve elçilik personelinin yanı sıra Kenya’da yaşayan Türk vatandaşlar, sivil toplum, inanç grup liderleri, üniversite hocaları ve öğrencileri, Türkiye mezunu Kenyalılar ve gazetecilerden oluşan bir kitle katılım sağlandı.


Ağaç dikimi öncesinde “Demokrasi ve Sivil İrade” temalı bir fotoğraf sergisi düzenlenerek, Kenya’da farkındalık uyandırmak amacıyla darbelerin mağduru olmuş Afrika’ya ilişkin bazı bilgiler paylaşıldı. 15 Temmuz Kenyalı kurum ve vatandaşlara aktarıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç