Kenya’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz’da yaşanan olayları hatırlamak, şehitleri yad etmek amacıyla TİKA ve T.C. Nairobi Büyükelçiliği işbirliğinde Kenya’nın önde gelen gazetecilerinin katıldığı basın toplantısı düzenlendi. Kenya’nın önemli devlet kadrolarına öğrenci yetiştiren ve başarı ortalaması yüksek liselerinden olan Starehe Kız Lisesi ve Nairobi Erkek Lisesi’nde bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Ağaç dikimi törenine Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu ve elçilik personelinin yanı sıra Kenya’da yaşayan Türk vatandaşlar, sivil toplum, inanç grup liderleri, üniversite hocaları ve öğrencileri, Türkiye mezunu Kenyalılar ve gazetecilerden oluşan bir kitle katılım sağlandı.

Ağaç dikimi öncesinde “Demokrasi ve Sivil İrade” temalı bir fotoğraf sergisi düzenlenerek, Kenya’da farkındalık uyandırmak amacıyla darbelerin mağduru olmuş Afrika’ya ilişkin bazı bilgiler paylaşıldı. 15 Temmuz Kenyalı kurum ve vatandaşlara aktarıldı.