Kepçe kulak psikolojiyi bozuyor

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cevdet Murat Akagün, kepçe kulak görünüşünün bazı insanların psikolojisini bozduğunu belirtti.

Kepçe kulağın gelişimsel anomalilerinden biri olduğunu anlatan Op. Dr. Cevdet Murat Akagün, "Hafiften ağıra değişik şekillerde olabilir. Kepçe kulak anomalisinin sebebi kulak kıkırdağındaki değişikliklerdir. Konkanın aşırı derin olması, antiheliks kıvrımın ve antiheliks kruslarının oluşmaması ve skafanın silikleşmesi anomalinin sebebi olabilir. Anomalinin ağırlığına göre bu nedenlerden biri veya birkaçı bir arada olabilir. Kepçe kulak estetiği ameliyatı planlarken nedenini doğru olarak belirlemek ve nedene yönelik müdahaleler yapmak gerekir" dedi.

Kepçe kulak estetik ameliyatının 6 yaşından itibaren yapılabileceğini söyleyen Op. Dr. Akagün, "Çocuklarda genel anestezi, 10 yaş üstündekilerde ise lokal anestezi ile yapılabilir. Lokal anestezide kulağın etrafına çepeçevre anestezik madde enjeksiyonu yapılır (aurikuler blok). Kısa bir süre içinde kulak tamamen uyuşur ve hasta ameliyat boyunca ağrı duymaz. Ameliyat yaklaşık 1,5-2 saat sürebilir" ifadelerini kaydetti.

Ameliyat sonrası hastanın 2-3 gün kapalı pansumanla izlendiğini daha sonra pansuman açılarak hastaya özel bir kafa bandı uygulandığını ifade eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Cevdet Murat Akagün, şunları söyledi:

"Bundan sonra hastalar 4 hafta evde bulundukları zamanlarda bu özel bandı takarlar. Kulak estetiği sonrası hastaların kulağın öne doğru bükülmesine neden olacak her hareket ve aktiviteden birkaç ay boyunca mutlaka kaçınmak gerekmektedir. Çocukların oyun oynarken dikkat etmeleri koşuluyla ameliyattan 2-3 gün sonra okula dönmeleri mümkündür. Erişkinler ise ertesi gün iş başı yapabilir ancak bir hafta istirahat nekahat açısından her iki gurup için de uygun olan dinlenme ve nekahat süresidir."