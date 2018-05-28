Kerkük gecesinde coşku zirvedeydi

Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde Irak-Kerkük gecesine katılım yoğun oldu.

Kalaba Kent Meydanında Irak -Kerkük ve Elazığ Kültür Evinin açılmasıyla başlayan gecede baştan sona tempo bir an bile düşmezken alana katılanlar Türk ve Türkmen Bayrakları ile coşkuyu doruğa çıkardılar. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Orhan Yeğin, AK Parti Gümüşhane Eski Milletvekili Feramuz Üstün, Kerkük Yenitisin Belediye Başkanı Necdet Koçak, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi Başkanı Abbas Türkmen, Elazığ Harput Kültür Derneği Başkanı Süleyman Kürklüoğlu, Meclis Üyeleri, Türkmenler ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Mustafa Ak, Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde Irak Kerkük Türkmenlerine misafir olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Musul, Kerkük, Telafer’den gelenler bizim kardeşlerimiz aynı zamanda bugün yine Irak Türkmenleri ile de kültürel yakınlığı olan Elazığ gecemiz” dedi. Alandaki coşkulu kalabalığa “Hepiniz gönül sınırlarımızın içinde, yüreğimizdesiniz” diyen Ak sözlerini şöyle sürdürdü; “Ramazan, birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşma, bereket ve Kur’an ayıdır. Bu ayda o bölgede yaşanan terörün durması ve bölgenin bir an evvel istikrara kavuşması için dua edeceğiz. Türkmen kardeşlerimizin özgürce barış içinde yaşamasını arzuluyoruz. Telafer ve Kerkük’teki Yenitisin bizim kardeş belediyelerimiz Hatta 3 yıl önce Yenitisin’de iftar yapmıştık, inşallah tekrar iftar yaparız.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Orhan Yeğin de farklı coğrafyalarda olsak da hepimizin kardeş olduğunu belirttiği konuşmasında alandaki coşku, heyecan, birlik, kardeşliğin devam etmesi temennisinde bulundu.

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi Başkanı Abbas Türkmen de Kerkük’ün bir an önce huzur ve barışa kavuşmasını ve herkesin yurduna dönmesini arzuladıklarını dile getirerek Başkan Ak’a geceye katkılarından ötürü teşekkür etti.

Elazığ Harput Kültür Derneği Başkanı Süleyman Kürklüoğlu da Musul, Kerkük, Telafer ve Elazığ’ı Keçiören’de buluşturan Başkan Ak için alkış istedi.

Kerkük türküleri seslendirildi

Kerkük ses sanatçısı Muhammed Kasım Karakoyunlu, Bessem Sincar Kerkük türküleri ile alandakileri coşturdu. İğne atılsa yere düşmeyen gecede alandakiler türkülere halay çekerek eşlik ettiler. “Ölürüm Türkiyem” türküsünü ise alandakiler bayraklarını sallayarak hep bir ağızdan söyledi.

Protokolün hediyeleşmesinin ardından gece toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.