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25 Haziran 2018 10:52

Keyifli bir yaza hazır olun

Keçiören’de çocukların nitelikli, dolu dolu ve eğlenceli bir yaz geçirmesi amacıyla açılan yaz okullarında geri sayım başladı.

Keyifli bir yaza hazır olun

25 Haziran 2018 10:52


Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan yaz okullarında değerler eğitimi, satranç, tekvando, kick boks dersleri ile hem eğitim hem de eğlence 15 -25 yaş arası gençleri bekliyor. Metin Alagöz ve Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezlerinde düzenlenen bu kurslardan yaklaşık bin 500 genç faydalanacak.



6 branşta yaz spor okulları


Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü’nün açtığı yaz spor okullarında ise kayıt heyecanı başladı. 6 Temmuz’a kadar devam edecek kayıtlar sonrası başlayacak kurslardan 6 bin 500 gencin faydalanması planlanıyor. 9 Temmuz - 14 Eylül arası sürecek ve 6 branşta açılacak kurslardan 7-15 yaş grubu faydalanabilecek. Fatih Stadında futbol, tekvando, Ali Özdemir Spor Kompleksinde voleybol, basketbol, Taha Akgül Spor Salonunda tenis, Ayvalı Spor Salonunda voleybol, basketbol, Etlik, Kalaba ve Mevlana Spor Tesislerinde ise yüzme branşlarında kurslar verilecek.



Lisanslı sporcular yetişecek


Kurs öncesi katılımcılara "Futbol Okulları Koordinasyon ve Sürat Testi" adında yetenek testi yapılırken, yetenekleri tespit edilen çocuklara başarı belgesi verilerek sportif branşlara yatkınlıkları da ölçülmüş olacak. Okullar açılana kadar devam edecek kurslarda başarılı olan sporcular Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü’nün altyapısında lisanslı olarak devam etme şansı yakalayacaklar.


Çocukların yaz tatilini iyi değerlendirmelerinin önemine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Yaz döneminin gençlerimiz için öğretici ve eğlenceli geçmesini amaçlıyor, spora da teşvik ediyoruz. 2009’dan bu yana açtığımız yaz okullarından şu ana kadar 40 bin çocuğumuz faydalandı" bilgisini verdi.




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