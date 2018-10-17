Kıbrıs dönüşünde Başkan Ak'a ziyaret

Keçiören Belediyesi tarafından Kıbrıs Barış Harekâtına katılan gaziler için düzenlenen Kıbrıs gezisinin sona ermesiyle, geziye katılan gaziler Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Keçiören Belediyesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Keçiören Temsilciliğine mensup gazilere Kıbrıs Barış Harekatı'ndan 44 yıl sonra Kıbrıs'ı ziyaret etme fırsatı sunmuştu. Gezinin ardından yavru vatanın savunmasında görev alan gaziler Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkür etmek için ziyaret gerçekleştirdi.

Kıbrıs'ta yaşadıkları anıları Başkan Ak'la paylaşan gaziler; savaştıkları cepheleri, 49'uncu Piyade Alay Komutanlığını, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını, Boğaz Şehitliğini ve Cengiz Topel Anıtını gezdiklerini dile getirdi. Keçiören Belediyesi'nin katkılarıyla hizmete açılan ‘Osmanlı Hanı Kültür Evi'ni çok beğendiklerini söyleyen gaziler; Barbarlık, İkon ve Güzelyurt Arkeoloji Müzesini ziyaret ettiklerini de aktardılar. Nostaljik geziden büyük keyif aldıklarını kaydeden gaziler, şehitler için dua ettiklerini ve duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtti.

“Kıbrıs'ta sıcak karşılandık”

Kıbrıs'ta çok sıcak karşılandıklarını dile getiren gaziler, “Kıbrıs'a ulaştığımızda Kıbrıslı kardeşlerimiz bizi kucakladı. Keçiören ile kardeş olduklarını belirten Güzelyurt Belediyesi bizi çok iyi ağırladı. ‘Siz olmasaydınız biz olmazdık' diyen kardeşlerimiz bizi fazlasıyla duygulandırdı” diye konuştular. Başkan Mustafa Ak'ın sayesinde yalnızlık hissetmediklerini de ifade eden gaziler, Keçiören Belediyesi'nin sosyal ve kültürel faaliyetlerinden her fırsatta istifade ettiklerini söylediler. Kıbrıs'ı gezme imkânı sunan Başkan Ak'a Kıbrıs gezisi anısına teşekkür plaketi veren gaziler, Kıbrıs 49'uncu Alay Komutanı tarafından hediye olarak gönderilen silah ve asker motifli plaketi de takdim ettiler.

“Hizmetlerimizin en iyisine layıklar”

Şehitlere, gazilere ve onların ailelerine her türlü imkânı sağlama konusunda azami gayret gösterdiklerini dile getiren Ak, “Ülkemizin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden gaziler ve şehit yakınları hizmetlerimizin odak noktasında olmayı fazlasıyla hak ediyor. Bu bakımdan Kıbrıs Barış Harekatına katılan ve gazilik unvanına layık görülen gazilerimiz için gezi düzenleyerek, savaştıkları toprakların bugünkü halini görmelerini istedik. Anılarını tazeleyen gazilerimizin memnuniyeti görmek beni fazlasıyla mutlu etti. Keçiören Belediyesi olarak sosyal ve kültürel gezilerimizi hız kesmeden devam ettireceğiz” dedi.

“Kıbrıs'ı kucaklamalıyız”

Kıbrıs'ı her zamankinden daha fazla kucaklamak gerektiğine de değinen Ak, “Kıbrıs, gerek özel konumu gerekse Milli bağlarımız nedeniyle stratejik önemi yüksek olan vatan toprağımızdır. Orada yaşayan kardeşlerimizin milli duygularını yeşertmek için Kıbrıs'a her zaman sahip çıkıyoruz. Biz Kıbrıs'ı kucakladıkça Kıbrıs'ta yaşayan vatandaşlarımız bize olan sevgilerini artırıyor. Yıllar önce Kıbrıs'a nasıl sahip çıktıysak bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs'a sahip çıkan gazileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Ak, “Allah hepsinden razı olsun” diyerek teşekkürlerini bildirdi.