Kıbrıs Türk Ticaret Odasından ATO'ya ziyaret

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinden oluşan heyet, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan KKTO Başkanı Deniz, Kıbrıs Türk Ticaret Odasının 60 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, 60 yıldır aynı ruhla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Türk halkı ile KKTC halkının aynı ırktan olduğu ve aynı dili konuştuğu halde ticari ilişkilerin beklenen seviyeye yükseltilemediğini kaydeden Deniz, KKTC'nin kalkınması için Türkiye ile ticari ilişkilerini geliştirmesi gerektiğine dikkat çekti. Deniz, “Türkiye ve KKTC iş insanları ortaklıklar kursun. Birlikte üretelim, birlikte kazanalım ve birlikte paylaşalım” dedi.

“Kimlikle seyahat, pasaportla ticaret”

İki ülke arasında kimlikle seyahat edildiğini ancak mal ve hizmet alım satımlarında pasaport sorgulaması yapıldığını kaydeden Deniz, “Bunu süratle düzeltmemiz lazım. Karşılıklı işbirliklerini geliştirmeye yönelik bir anlayış ortaya koymalıyız. Hatta bu anlayış da devletler tarafından teşvik edilmeli” diye konuştu.

KTTO Başkanı Deniz, ATO Başkanı Baran ve Yönetim Kurulu üyelerini KKTC'ye davet ederek, “Sizi KKTC'de görmek bizlere güç verecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına KKTC'nin kuruluşunun 35. yıl dönümünü kutlayarak başlayan Baran, KKTC halkının dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduklarını söyledi. Baran, “Geçmişte var olma mücadelesine destek verdiğimiz Kıbrıs halkının bugün de kalkınma mücadelesinde yanlarındayız. KKTC'nin yaşadığı ekonomik sıkıntıları çok yakından biliyor ve takip ediyoruz. Bu sıkıntıların giderilmesi noktasında ATO olarak elimizden geleni yapacağız” dedi.

KKTC'nin “yavru vatan” olarak görülmekten hiçbir zaman vazgeçilmediğini hatırlatan Baran, “KKTC'yi Türkiye gibi bütün ülkelerin tanımasını biz de çok istiyoruz. Tanınmamak siyasetin yanı sıra ekonomik ilişkilerde Kıbrıs Türk halkına zorluk yaşatıyor” dedi.

Baran, ekonomik zorlukların aşılmasında Kıbrıs tüccarının yanında olduklarını da vurguladı. Konuşmasında Ankara ekonomisi ve ATO'nun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Baran, KTTO ile pek çok alanda işbirliği yapılabileceğini ifade etti.

35. yıla pastalı kutlama

ATO Başkanı Baran, KTTO Başkanı Deniz ve beraberindeki heyetin ziyaretinde KKTC'nin kuruluşunun 35. yıl dönümünü yaş pastayla kutladı. Baran, “Kıbrıs Türk halkı için 15 Kasım 1983 tarihinin özgürlüğe giden yolda önemli bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs Türk halkının şanlı mücadelesinin en değerli eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 35'inci kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz” dedi.

Ziyaret sırasındaki toplantıda ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz, Temel Aktay, ATO Meclis Başkan Yardımcısı Alaattin Doğan, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Edip Balcı, Halil İlik, Nihat Uysallı, Nuh Acar, Süleyman Ekinci, Mehmet Fatih Çetinkaya, ATO Meclis Üyeleri Sıtkı Öztuna, Muhammet Sarıtaş, Faruk Elmalı, Sermurat Küçükgül, Mustafa Öztuna, Ersan Erdoğan, Fatih Çalışkan, Ali Rıza Koç ile KKTO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri yer aldı.