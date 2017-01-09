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09 Ocak 2017 16:42

Kılıçdaroğlu AK Parti’ye katıldı

Kılıçdaroğlu AK Parti’ye katıldı

09 Ocak 2017 16:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığına giderek AK Parti saflarına katıldı.
Kılıçdaroğlu’na üyelik formunu imzalatan ve yakasına AK Parti rozetini takan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, “Kim gelip partimize üye olmak isterse biz üye yapmaktan son derece memnuniyet duyarız” dedi.
Celal Kılıçdaroğlu, AK Parti’ye katıldığından dolayı onurlu ve gururlu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “AK Parti’ye katılmaktan mutluyum. Kanatlarım olsa uçacağım. Yeter ki ülkemiz refaha kavuşsun, kan dökülmesin, şehitlerimiz olmasın. Bir tutturmuşlar başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi en güzelidir. Bunu bir deliye sorsanız kabul edecektir. Başkanlık sistemi ile ülkemiz daha iyi yönetilir, kan dökülmez, şehitler olmaz. Ben düşündüm taşındım, kendi öz iradem ile bu yolu seçtim, AK Parti’ye üye oldum, mutluyum” ifadesini kullandı.
Kendi öz iradesi ile bu kararı verdiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Daha önce biliyorsunuz Kemal Ağabeyimin partisinde üyeydim. İstifa ettim oradan kendi irademle dedim ki o kervana artık ben de katılayım. Bana görev verilirse benim başım gözüm üzerine Türkiye’nin neresinde olursa olsun giderim çalışmama başlarım” açıklamasında bulundu.
Gazetecilerinin sorularını da cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Abiniz birilerinin zoruyla ya da birilerinin ricası ile konuştuğunuzu söylüyor" sorusu üzerine, "Gördüğünüz gibi arkamda ne bir siyasetçi var ne bir müteahhit ne de bir iş adamı var. Kendi öz irademle geldim, üye oldum, yakama da rozetimi taktım" şeklinde konuştu.
Başka bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı’na Atatürk benzetmesi yapıyorsunuz. Bu, toplumun bazı kesimlerinde tepki aldı, bazı kesimlerinden de takdir aldı" sorusuna ise Kılıçdaroğlu, şöyle cevap verdi:
"Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk’tür. O koltuğa oturan da Atatürk’ün kendisidir. Cumhurbaşkanımız 79 milyon halka, ülkemize, vatanımıza sahip çıkıyorsa o da bir Atatürk’tür. Bazıları hazmedemeyebilir, onlar hazmetsinler ki Cumhurbaşkanımız bir Atatürk’tür."
Kılıçdaroğlu, FETÖ ile ilgili sorulan bir soruya ise, "CHP kendi içindeki FETÖ’cüleri temizlesin, hükümetimizin, devletimizin yanında yer alsın" yanıtını verdi.



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