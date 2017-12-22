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22 Aralık 2017 12:58

Kılıçdaroğlu: “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gerekli dersi verdi"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Trump, Ortadoğu’nun içine pimi çekilmiş bir bomba koydu.

Kılıçdaroğlu: “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gerekli dersi verdi

22 Aralık 2017 12:58

Bereket versin bu bomba patlamadan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu müdahale etti ve kararı reddetti” dedi.


Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basına kapalı gerçekleştirdiği ziyaret sonrası hastane önünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazileri belli aralıklarla ziyaret ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, Birleşmiş Milletlerde alınan kararla ilgili olarak, “Yapılan oylama sadece Ortadoğu için değil, dünya için çok önemli oylamaydı. Bir kişinin ben dünyaya egemenim diye ortaya çıktığı ortamda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu gerekli dersi verdi” ifadelerini kullandı.



“Karar olağanüstü güzel bir karar”


Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:


“Biz Ortadoğu’da barışın olmasını istiyoruz. Trump, Ortadoğu’nun içine pimi çekilmiş bir bomba koydu. Bereket versin bu bomba patlamadan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu müdahale etti ve kararı reddetti. Karar Ortadoğu’nun barışı için, dünyanın barışı için olağanüstü güzel bir karar.”




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