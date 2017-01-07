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07 Ocak 2017 11:57

Kılıçdaroğlu: “Bugünkü atmosfer gelecek kaygılarımızı arttırıyor”

Kılıçdaroğlu: “Bugünkü atmosfer gelecek kaygılarımızı arttırıyor”

07 Ocak 2017 11:57

CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugünkü atmosfer gelecek kaygılarımızı arttırıyor" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İl Başkanları ile bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Kılıçdaroğlu, İl Başkanlarına seslenerek, “Türkiye’de demokrasiye katkı yapan en önemli aktörlerisiniz” ifadelerini kullandı.
“Sayın Binali Yıldırım, bu sahtekarlığı yapanlar sizin partinizin milletvekilleri buna izin vermeyiniz”
“Bugünkü atmosfer gelecek kaygılarımızı arttırıyor” diyen Kılıçdaroğlu, “Siyasetin görevi vardır. Toplumu mutlu etmektir siyasetin görevi. Ahlaki temeller üzerinde Türkiye’yi yükseltmektir. Bugün geldiğimiz noktada böyle bir tablo ile karşı karşıya değiliz. Dün akşam parlamento görev yapıyor. İktidar partisinin bazı millet vekilleri parlamentoda olmadıkları halde sahte pusulalarla parlamentoda olduklarını ifade edebiliyorlar. Buna ne söylenir. Milletin vekili sahtekarlık yaparsa bu ülke nasıl düzlüğe çıkacak. Oy almış gelmiş millet ona güvenmiş. Hiçbir vatandaşın görüşü ne olursa olsun milletvekiline oy verirken git Ankara’da sahtekarlık yap diye oy vermez. O milletvekillerinden istirham ediyorum. Türkiye Büyük Millet Kürsüsü’ne çıkınız ve millette özür dileyiniz. Sayın Binali Yıldırım, bu sahtekarlığı yapanlar sizin partinizin milletvekilleri buna izin vermeyiniz. Buna izin verdiğiniz takdirde Türkiye daha derin süreçlere sürüklenmiş olur. Parlamentoda herkes namusu ile görev yapmalı” şeklinde konuştu.
“Pek çok üniversite hocasının işine son verildi. Düzgün hayatını bilime adamış insanların işine son verildi”
15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL uygulamasına destek vermediklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, “Parlamentoda 4 partinin de ortak tarı var.4 partide darbeye karşıysa ne yapacaksınız getirin meclisten süratle geçirebiliriz. ‘Hayır’ dediler. ‘Çok kısa bir süre ihtiyacımız var’. Süreyi uzattılar. Dün yeni kararnameler çıktı. Pek çok üniversite hocasının işine son verildi. Düzgün hayatını bilime adamış insanların işine son verildi” değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın rahatsızlığına değinen değinerek, “Bütçe görüşmeleri sırasında OHAL yasasının istismar edilmesi dolayısıyla Meclis Başkanının müdahale etmesini hükümeti uyarmasını istemiştim. Şimdi kim vekalet ediyorsa hükümeti uyarmalıdır. Parlamentonun yetkisine hükümet müdahale etmemelidir” mesajını verdi.



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