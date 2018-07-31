Kılıçdaroğlu, Erdin Bircan’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Iğdır’da beyin kanaması geçiren ve tedavisine devam edilmek üzere İbni Sina Hastanesine getirilen CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ı ziyaret ederek sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı ve ailesiyle görüştü. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ile Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İbni Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahaddin Güzel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Bircan’ın genel olarak durumunun iyi olduğu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ailesiyle konuştuk, hekim arkadaşlarla konuştuk. Ellerinden gelen bütün çabayı hekim arkadaşlar gösteriyorlar. Biz onlara yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa süre içinde sağlığına kavuşur ve parlamentodaki görevine geri dönmüş olur."

Güzel ise Milletvekili Bircan’ın beyin kanaması nedeniyle Iğdır’da gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra dün akşam ambulans uçakla İbni Sina Hastanesine getirildiğini belirterek, "Şu anda yoğun bakımımızda tedavi görüyor. Dün yapılan ameliyattan sonra durumu biraz daha iyiye gitti. Bugün çekilen tomografileri de uygun görünüyor. Tedavisi devam edecek. Biraz daha sabırla tedaviye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.