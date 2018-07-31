Diğer
Kategoriler
31 Temmuz 2018 13:40

Kılıçdaroğlu, Erdin Bircan’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Iğdır’da beyin kanaması geçiren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ı tedavisinin devam ettiği Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinde ziyaret ederek sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, Erdin Bircan’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı

31 Temmuz 2018 13:40


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Iğdır’da beyin kanaması geçiren ve tedavisine devam edilmek üzere İbni Sina Hastanesine getirilen CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan’ı ziyaret ederek sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı ve ailesiyle görüştü. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu ile Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İbni Sina Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bahaddin Güzel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Kılıçdaroğlu, Bircan’ın genel olarak durumunun iyi olduğu ifade ederek, şunları kaydetti:


"Ailesiyle konuştuk, hekim arkadaşlarla konuştuk. Ellerinden gelen bütün çabayı hekim arkadaşlar gösteriyorlar. Biz onlara yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa süre içinde sağlığına kavuşur ve parlamentodaki görevine geri dönmüş olur."


Güzel ise Milletvekili Bircan’ın beyin kanaması nedeniyle Iğdır’da gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra dün akşam ambulans uçakla İbni Sina Hastanesine getirildiğini belirterek, "Şu anda yoğun bakımımızda tedavi görüyor. Dün yapılan ameliyattan sonra durumu biraz daha iyiye gitti. Bugün çekilen tomografileri de uygun görünüyor. Tedavisi devam edecek. Biraz daha sabırla tedaviye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç