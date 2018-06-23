CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, GİMAT Toptancılar Sitesi Sosyal Tesislerinde iş insanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, soğan ve patates fiyatlarının arttığını belirterek, "Tarım Bakanı konuşuyor, ’Nasıl bu fiyatlar arttı, hayret içerisindeyim’ diyor. Yarını göremezsen hayret içinde olursun. Fiyat yükseldi, kontrol edememişse görevini bırakır, istifa eder. Çekileceksin o zaman, yönetememişsen çekileceksin" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 1 milyon 644 bin emeklinin bin 500 liranın altında aylık aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, en düşük emekli aylığının bin 500 lira olacağını vadettiklerini kaydetti.

Dış politikayla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Bütün komşularımızla kavgalıyız, hepsiyle. İktidara geldiğimizde ilk yapacağımız iş Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı kurmak olacak. Türkiye, İran, Irak ve Suriye bir araya geleceğiz. ’Niye bu Müslüman dünyasında kan akıyor?’ diyeceğiz. Niye bizim insanlar birbirini öldürüyor? Birinin eline silahı Amerika, diğerinin eline silahı Rusya veriyor. Bizim aklımız yok mu? Niye burayı bir barış havzasına döndürmüyoruz, birbirimizi öldürüyoruz?" şeklinde konuştu.

Terörün silahla değil akılla biteceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, terörü bitirme konusunda da kararlı olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce’ye destek isteyen Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturur, Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğu sağlarsa hiç enkaz edebiyatından söz etmeyeceğiz. Her kuruşun hesabını millete vereceğiz" dedi.