Kılıçdaroğlu: “Hep beraber bu ülkede huzur içinde yaşamalıyız”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ragıp Tüzün Parkı’nda vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Binlerce kişinin katıldığı iftar programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İftar sonrası bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Manevi duygularımızın yoğunlaştığı bir aydayız. Gönül isterdi ki bu ülkede her yerde huzur olsun. Az kaldı, inşallah hep birlikte huzuru, kardeşliği ve birlikte yaşamayı yeniden hayata geçireceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Gerginliğe ayıracak zamanımız yok. Hep beraber bu ülkede huzur içinde yaşamalıyız. Her evde akşam tencere kaynamalı. Her gencin işi olmalı. Böyle bir Türkiye’yi arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise Ramazan ayının bizim inancımızda en önemli ay olduğunu vurguladı. Yaşar, “Ramazan ayı 11 ayın sultanıdır. Bu ayda yaptığımız ibadetler Allah katında en değer bulduğu aydır. Bu ayda kin ve nefret yoktur. Garibe sahip çıkma ayıdır. Çocukluğumuz hep böyleydi. İnsanlar hiçbir zaman evlerinde tek başına iftar yapmadılar. Bayram gibi iftarlar yaşadık. Fakat maalesef bu aralar İslam aleminde sorunlar var. İslam alemi birbiriyle savaş yapmakla meşgul. Öldürenin de ’Allah-u Ekber’ dediği, ölenin de ’Allah-u Ekber’ dediği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’de terör sorunu var. Ramazan ayında yaptığımız ibadetlerin Allah katında hem İslam alemine hem de Türkiye’ye huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Şimdiden Kadir Gecenizi kutluyorum. Bayramda da hem ülkemiz hem de İslam aleminin güzel bir bayram geçirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.