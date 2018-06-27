Kılıçdaroğlu, kendisine destek için toplanan partililere hitap etti

Bizde ayrılık gayrılık yoktur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezine bahçe kapısından giriş yaparak, kendisine destek için genel merkeze gelen vatandaşlarla selamlaştı. Kılıçdaroğlu, partililerin ‘Hak hukuk adalet’, ‘Halkın umudu Kılıçdaroğlu’ sloganları eşliğinde genel merkeze girdi. Ardından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Zahmet etmişsiniz gelmişsiniz hepinize şükran borçluyuz. Bugün çok sevinçli bir gündeyim, havuz medyasına manşet olduk, bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Seçim süreci boyunca ettiğim, konuştuğum laflardan bir cümle kullanmadılar. Oysa bugün manşetlerdeyiz. Ne kadar mutluyum anlatamam. Demek ki yaptığımız iş doğru. Biz inanmadığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Bütün arkadaşlarımızla birlikte. Hiçbir arkadaşımızı ötekileştirmek, partinin dışında düşünmek asla böyle bir düşüncem, inancım yok. Herkesi kucaklayacağız, 81 milyonu kucaklayacağız” ifadelerini kullandı.

Normal çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Önümüzde yerel seçimler var ve o seçimler için son derece hazırlıklı yolumuza devam edeceğiz. Kararlılıkla devam edeceğiz. Duvarın bir kısmını yıktık, önümüzdeki seçimlerde duvarın tamamını yıkacağız. Biz önümüzdeki seçimlere ciddi hazırlıklarla gideceğiz. Bunun mücadelesini, çalışmasını el birliğiyle yapacağız. Gönül gönüle Türkiye’yi gerçek anlamda demokrasiye kavuşturmak için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Bu seçimler normal seçimler değildir. Yeni bir sistem için de, yeni bir rejim için de yeni bir seçim anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz. O nedenle kimseyi dışlamayacağız. Hiç kimse şunu unutmasın; Muharrem İnce bizim bir değerimizdir, onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz bir dava adamıyız. İlkelerin insanıyız. Kim bizimle beraber yürümek istiyorsa hep beraber gönül gönüle birlikte yürüyeceğiz. Ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi, adaleti, hakkı ve hukuku getirinceye kadar yürüyeceğiz. Hiç kimse şunu unutmasın; CHP hakkın, hukukun ve adaletin teminatıdır. CHP bu ülkede barışın ve huzurun teminatıdır. CHP bütün Türkiye sathında ve yurt dışındaki yurttaşlarımızın da güvenliğini sağlayan tek siyasal örgüttür, tek partidir. Çünkü biz Kuvayi Milliye’den geliyoruz. Sevgili arkadaşım Muharrem İnce 81 ili gezeceğini ifade ediyor. Bütün il başkanlarıma talimatımdır; geldiği zaman karşılayacaksınız, halkla buluşturacaksınız, ne gerekiyorsa yapacaksınız. Gülerek sevinerek heyecan içinde yolcu edeceksiniz. Hiçbir endişemiz yok.”