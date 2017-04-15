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15 Nisan 2017 16:31

Kılıçdaroğlu, Kızılay’da ‘evet’ ve ‘hayır’cıları selamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda ’evet’ ve ’hayır’ otobüslerinin bulunduğu bölgede kalabalığa seslendi.

Kılıçdaroğlu, Kızılay’da ‘evet’ ve ‘hayır’cıları selamladı

15 Nisan 2017 16:31


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği için yarın gerçekleştirilecek halk oylaması öncesinde Ankara turuna çıktı. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda ‘evet’ ve ‘hayır’ otobüslerinin bulunduğu yerdeki vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Korsan bir gösteri yapıyorsunuz hepinizi Silivri’ye göndereceğim. Hepiniz çok seviyorum. Hepinize güveniyorum. Bu ülkenin insanına güveniyorum. Bu ülkenin insanı bilgi insandır. Bu topraklarda binlerce yüzbinlerce bilge insan çıktı. Yarın hep birlikte gideceğiz ve demokrasimize sahip çıkacağız. Yaşlısı genci kadını ve erkeği kim olursa olsun hep birlikte yola çıkmak ve demokrasiye sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Yarın sandığa gidiyoruz değil mi? Oyumuzu kullanıyoruz değil mi?" şeklinde konuştu.


Vatandaşlara "Oyumuzun rengi ne? Oyunuz ne olacaktı" diye soran Kılıçdaroğlu, kalabalıktan yükselen ‘hayır’ ifadesi üzerine, "Dünyanın en güzel korosu" karşılığını verdi.



‘Evet’ otobüsündeki vatandaşları selamladı


Evet otobüsünün bulunduğu yerdeki vatandaşları da selamlayan Kılıçdaroğlu, "Evet tercihinde bulunan bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Demokrasinin gereğini yapıyorsunuz. Bizler de sizlere saygı duyuyoruz. Sağ olun var olun" dedi.




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