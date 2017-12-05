Kılıçdaroğlu: "Kudüs üzerinde kimse oyun oynamasın"

Kudüs üzerinde kimse oyun oynamasın. Eğer Kudüs’le ilgili yanlış bir karar alırlarsa Orta Doğu’da yeniden kanın, gözyaşının nedeni olurlar. Hiç kimse Kudüs üzerinde oynamasın" dedi.

CHP, kadınların seçme ve seçilme haklarını elde etmesinin 83’üncü yıl dönümü dolayısıyla Ankara Arena’da Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması düzenledi. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşmasına katılan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, partisinin haftalık olağan Grup Toplantısını da bu buluşmada yaptı.

Ankara’dan bütün dünyaya bütün kadınlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Siyasette daha fazla olunuz. Gücünüzü gösteriniz ki haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizliği oluşturanlar kaçacak delik bulamasınlar. Bugün Deniz Baykal’ı Almanya’ya yolcu ettik, bütün dualarımız Deniz Baykal’la. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşur ve o da bizim aramızda yerini alır. Gönlü burada o çünkü yıllarını Cumhuriyet için verdi" ifadelerini kullandı.

"Kudüs üzerinde kimse oyun oynamasın"

68 kuşağından çok sayıda gencin bugün Filistin topraklarında yattığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Filistin’in özgürlüğü ve bağımsızlığı için gittiler. Filistin’in devlet kurmaları bizim için önemlidir. Filistin’e Filistinlilere bu salondan yüz binlerce kadının selamını, saygısını gönderiyoruz. Sizin devlet talebinizi, demokrasi talebinizi destekliyoruz. Kudüs Orta Doğu’nun kilit taşıdır. Kudüs üzerinde kimse oyun oynamasın. Eğer Kudüs’le ilgili yanlış bir karar alırlarsa Orta Doğu’da yeniden kanın, gözyaşının nedeni olurlar. Hiç kimse Kudüs üzerinde oynamasın. İsrail’le Filistin’in bir araya gelip görüşerek devletlerini korumalarını Filistin’i tanımalarını elbette istiyoruz. Filistinli kardeşlerimizi destekliyoruz. Hiç kimse onlara olan desteğimizi engelleyemez" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki günlerde Grup Başkanvekillerine talimatım yüzde 33 cinsiyet kotasını içeren siyasi partiler yasası değişikliğini TBMM’ye sununuz"

Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83’üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"1934’te bu hakkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları parlamentodan çıkardıkları bir yasa ile tanıdılar. 1934’te Türkiye’de kadınlar seçme ve seçilme hakkına sahip olurken Fransa bu hakkı 10 yıl sonra 1944’te verdi. İtalya, Arjantin, Meksika 1946’da verdi. Çin 1947’de, Yunanistan 1952 yılında, Belçika 1960 yılında, İsviçre 1971 yılında verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şunu çok iyi biliyordu ve yaşamının ayrılmaz bir parçasıydı. Erkekler cephede savaşırken onlara silah desteğini, omuzunda top mermisini götüren bu ülkenin yılmaz kadınlarıydı. Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında bunu verdi. Cinsiyet kotasını en sağlıklı ve en tutarlı bir şekilde getiren CHP’dir. İlk kurultayda yüzde 33 cinsiyet kotası getirdik. Yeter mi? Hayır. Bunun parlamentoda siyasi partiler yasasına da girmemiz lazım. Bütün kadınların önünde söz veriyorum, önümüzdeki günlerde Grup Başkanvekillerine talimatım yüzde 33 cinsiyet kotasını içeren siyasi partiler yasası değişikliğini TBMM’ye sununuz. Bu yasa teklifini genel kurula süresi dolduğunda indireceğiz. Biz bunu genel kurula indirdiğimizde kadınlara haber vereceğiz, kim yüzde 33 kotasına ‘evet’ diyor, kim kadınların siyasette daha az yer almalarını istiyor orada göreceğiz. Sizler de izleyin, bizler de takipçisi olacağız. Madem ki kadınlar hak, eşitlik, çalışmak, üretmek, siyaset istiyorlar. Bütün bunların tamamını sağlayan bir parti var. O partinin adı CHP’dir. Gelin CHP’ye."

"Ben Sayın Külünk’ü hanımefendi ile birlikte evime davet ediyorum"

AK Partili Milletvekili Metin Külünk’ün "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun evi aranmalı ve belgelere el konulmalıdır" açıklamasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Aklı evvel bir milletvekili. Korkudan. Ben Sayın Külünk’ü hanımefendi ile birlikte evime davet ediyorum. Buyursun gelsin. Biliyorum benim evim onun evi kadar zengin değil, mütavazi bir ev. Gelsin eşi ile beraber. Arzu ederse evimi gezdirebilirim kendisine. İstediği kitabı alır ama kitapları da gösteririm. Ama bir şeyden emin olmasını isterim. Vallahi de billahi de benim evimde ayakkabı kutusu yok. AK Partili kardeşlerime seslenmek isterim, daha belgeyi görmeden sahte ilan ettiler. Sahtekarlığın ne olduğunu siz çok iyi bilirsiniz. Ben eski maliyeciyim, eski hesap uzmanıyım. Mal nasıl götürülür senden çok daha iyi bilirim. Senin hırsızlığını ben çok daha iyi ortaya çıkarırım. Sen hiç merak etme" açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sen yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesini istiyorsan, bütün milletvekillerini serbest bırakacaksın, gazetecileri serbest bırakacaksın, medya özgürlüğünü sağlayacaksın, yargı bağımsızlığını sağlayacaksın, üniversiteleri susturmayacaksın, görevine son verdiğin bütün akademisyenleri yeniden üniversiteye getireceksin, Semih’i ve Nuriye’yi derhal görevlerine başlatacaksın."

"Hükümetin sözcüsü de benim istifamı istiyor"

"Bekir Bozdağ, diyor ki ‘Karanlık güçler, baronlar Kılıçdaroğlu’nun istifasını istiyorlarmış.’ Hükümetin sözcüsü de benim istifamı istiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Baronlar, karanlık güçler ve siz kol kola vermişsiniz, Kılıçdaroğlu’nu nasıl yok ederiz projesi hazırlıyorlar. İstediğinizi yapın Kılıçdaroğlu kaya gibi bu milletin hakkını, hukukunu, adaletini savunacak. Suriyelileri de sormuştuk? 30 milyar dolar para harcadık dediler. Bu 30 milyar doları nerede harcadın? Recep Akdağ cevap verdi, ‘yol yaptık yoldan Suriyeliler geçmiyor mu?’ demek ki hiç yol yoktu Suriyeliler gelince yol yapmaya başladık. Aklı başında bir adam çıkarın cevap versin. Ağabeyleri konuştu Erdoğan, Suriyeliler için AFAD eli ile 2.3 milyar dolar harcadık, belediye olarak 6 milyar dolar harcadık, sivil toplum vasıtasıyla 1.2 milyar dolar harcadık, asıl büyük yardımı milletimiz yapıyor diyor. Topladım hepsi 9.5 milyar dolar ediyor. 20 milyar dolar harcayan milleti duydunuz mu hiç? Bu 20 milyar doları nerede, kim için harcadın?" şeklinde konuştu.