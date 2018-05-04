Kılıçdaroğlu: “Muharrem İnce gel bakalım buraya”

Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı, Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya” dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde CHP’nin adayını Ankara’da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonunda düzenlenen törende açıkladı. Kılıçdaroğlu, “Bu sorunları çözme konusunda bir öğretmen kararlı, inançlı, enerjik çabasını harcamak istiyor” diye konuştu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonuna eşi Ülkü İnce ile birlikte geldi. Partililer İnce’yi coşkuyla karşılarken, salonda “İnce Başkan” sloganları atıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise salona girerken partililer tarafından karanfil atılarak karşılandı.

“Sıfır baraj ittifakı istiyoruz”

Neden ittifak yapmak istediklerini dört madde ile açıklayan Kılıçdaroğlu, “Siyasi partilerle ittifak yapmak istiyoruz. Birinci nedenimiz, 12 Eylül askeri darbesinin getirdiği yüzde 10 seçim barajını ve darbe hukukunu sıfırlamak için sıfır baraj ittifakı istiyoruz. İki, seçme hakkının üstündeki bütün engelleri kaldırmak istiyoruz. Yüzde 10 barajı ile insanlar istedikleri partiye oy veremiyorlar. Sıfır baraj ittifakını oluşturabilirsek her vatandaş gönlünde yatan partiye oy verebilecek. Üç, demokrasi kültürünü geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Dördüncüsü, bu ülkede kutuplaşmaya son vermek için ittifak yapmak istiyoruz. En geniş ittifakın olmasını istiyoruz. Bu çağrıyı buradan bütün siyasi partilere yapıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu ayıbı ordunun üzerine gölge olarak düşürenlerin TSK’da asla yeri yoktur”

“Türkiye’de 20 Temmuz darbesinden sonra hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır, çünkü yargı bağımsızlığı yoktur, güçler ayrılığı ilkesi yoktur” açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, iktidarı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Türkiye bugün 5 sorunla karşı karşıyadır. Bunu aşmak için 25 Haziran’da ülkenin bütün dağlarında çiçekler açsın diyorsak, bir, seçmen listeleri hazırlandı, herkes seçmen listelerini kontrol etsin, ikinci görev, bu ülkenin aydınlarına, vatanseverlerine, demokrasiye inanlara yaptığım çağrı, kimse ‘tatile gideyim’ deme lüksü yoktur, herkes bir bayram havası içinde inadına inadına sandığa gitmelidir. Türkiye bugün bir beka sorunu yaşamaktadır. 5 temel sorunumuzun birincisi, demokrasi ve milli irade ipotek altındadır. Demokrasi ve halkın iradesini ipotek altından kurtarmak zorundayız. Bugün sarayın vesayetini perçinlemek için Genelkurmay Başkanı ve sarayın sözcüsü bir başka cumhurbaşkanına gidip oraya baskı kurmaktadır. Kimse demokrasi üzerinde vesayet kurmaya yeltenmesin. CHP’liler olarak, Kuva-i Milliyeciler olarak nasıl 1920’lerde mücadele ettiysek aynı mücadelemizi kararlılıkla yapacağız. Bunu en başta Sayın Abdullah Gül’e giden Genelkurmay Başkanı ve onun temsilcisi olan İbrahim Kalın’a söylüyorum. Kimse orduyu kullanıp demokrasi üzerinde vesayet kullanmasın. Bu ayıbı ordunun üzerine gölge olarak düşürenlerin TSK’da asla yeri yoktur. İkinci temel sorun dış politika, biz bütün komşularımızla barışık bir yaşam sürdürmek istiyoruz, kendi ülkemizin geleceği için. Üçüncü sorun, toplumsal barışımız dinamitlendi, komşumuzun kimliğini, inancını sorgulamaya başladık. Bu ülkeye barışı ve huzuru getireceğiz. Dördüncü sorun ekonomi, çivisi çıktı ekonominin, ne olduğu belli değil. Doları kontrol edemiyorlar. Mevcut yöneticiler yakayı tefecilere kaptırmış durumda. Mevcut yönetim halka değil, rantiyeye çalışıyor. Beşince sorun, eğitim. Anne ve babalar çocuklar hangi okula gidecek, hangi sınava girecek bilmiyorlar. Biz vicdanı hür, fikri hür nesiller yetiştirmek zorundayız. Güzel günler göreceğiz, 25 Haziran’da Allah’ın izni ile bunu yapacağız. Yakında seçim bildirgemizi de hazırlayıp, görkemli bir toplantı yapacağız. Bizim bildirgemizi istedikleri kadar kopyalasınlar, kopyacıdan devlet adamı, siyasetçi olmak, olsa olsa sahtekar olur” açıklamasında bulundu.

“Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı”

Kılıçdaroğlu, CHP’nin cumhurbaşkanı adayını ise şu sözlerle açıkladı:

“Öğretmen toplumun aydınıdır, elinde meşale ile toplumu aydınlatan kişidir. Öğretmen bilge bir kişidir. Bu sorunları çözme konusunda bir öğretmen kararlı, inançlı, enerjik çabasını harcamak istiyor. Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı, Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya” diyerek Muharrem İnce’yi yanına çağırdı ve birlikte partilileri selamladı.