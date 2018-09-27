Kılıçdaroğlu, tedavisi devam eden CHP Mİlletvekili Bircan'ı ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Iğdır'da beyin kanaması geçiren ve halen Ankara'da tedavisi süren CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay eşlik etti.