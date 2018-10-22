Kılıçdaroğlu'ndan emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

Ama bir hak varsa ve ben bir hak sahibiysem yasalar bana hak tanıdıysa ben bunu kullanmak isterim diyor. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülürse 750 milyar lira açık olacakmış. Bu rakam asla ve asla gerçekçi bir rakam değil, doğru bir rakamda değil. Bu rakamın verilmesinin 38 yaşında emeklilik lafını söylenmesinin arkasında sosyal güvenlik sisteminde beklentilerinize uygun bir düzenlemenin yapılmasının önünü kesmek istiyorlar” dedi.

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile Emek Büroları tarafından düzenlenen “Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar” Çalıştayının açılışında konuştu. Sosyal güvenlik hakkının insan haklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bunu bir yardım olarak değil, anayasamız bir hak olarak tanımıştır. Birilerinin lütfu değil kişilerin kendi hakkı olarak tanımıştır. Bir uluslararası çalışma örgütü sosyal güvenliğin asgari normlarını belirlemiştir. 1952 yılında. 1971 yılında TBMM bu sözleşmeyi kabul ediyor. 1971'de kabul edilen sosyal güvenliğin asgari normları sözleşmesine göre 9 sigorta dalının uygulaması lazım. sağlık, işsizlik, yaşlılık, iş kazaları, meslek hastalıkları, analık, maluliyet, ölüm ve aile yardımları sigortası. Bizim ülkemizde en son işsizlik sigortası kabul edildi. Uygulanmayan tek sigorta dalı aile yardımları sigortası. 1971'de parlamentoda kabul edilen 2018'e kadar sözleşmenin gereği yapılmayan bir sigorta dalı var aile yardımları sigortası” ifadelerini kullandı.

"Sorun akılcı politikalarla çözülür"

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Bir hakkın kişilerin elinden alındığı bir gerçek. Sorun akılcı politikalarla çözülür. Sorunun tarafları vardır. İşçisi, işvereni, bağımsız çalışanı, kamu çalışanı, esnafı, çiftçisi vardır bütün tarafların bir araya gelmesiyle oturulur çözüm üretilir. Ben yaptım çözdüm demekle sorunlar çözülmez” şeklinde konuştu.

1999 öncesinde sosyal güvenlik sisteminde 2 milyar lira açık olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu açık büyük bir açık olarak tanımlanıyordu. Toplum bir şekilde sosyal güvenlik sisteminde bir reform yapılması gerektiği üzerinde anlaşmıştı. Marmara Depremi yaşandı bütün gözler oraya çevrilmişken 1999'da bir sosyal güvenlik reformu diye parlamentoya yasa geldi. Emekli yaşı kademeli olarak 38-43 ‘ten 65'e çıkarıldı. Toplum, sendikalar yeteri kadar tartışmadı. Bugünkü noktaya geldik. Onlara göre o dönem sorun nasıl çözüldü? Emeklilik yaşı uzatılarak 65'e çıkarılarak sorunun çözüldüğünü sandılar. Alınan emekli aylığı düşürülerek sorunun çözüldüğünü sandılar. Bugün gidip SGK'ya ‘ben asgari ücret üzerinden primimi ödedim, emekli olmak istiyorum' diye dilekçe verdiğinde kendisine bağlanacak olan aylık 801 lira 55 kuruş. Eğer bu kişi 2008 tarihinden önce aynı koşullara sahip olsaydı ve gidip dilekçe verseydi ona bağlanacak aylık 2 bin 32 lira 99 kuruştu. Kimse itiraz etmedi bizim dışımızda. Güçlü bir seste çıkmadı” açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yeni Ekonomi programında sosyal güvenlik sistemindeki açıklar şöyle gelişecek; 2017 16 milyar 700 milyon, 2018 21 milyar 500 milyon, 2019 28 milyar 100 milyon lira, 2020 35 milyar 300 milyon lira, 2021 39 milyar 700 milyon lira sosyal güvenlik sistemi açık verecek. Şu soruyu emekli aylığı alan ve henüz emekli olmayan herkesin sorması lazım. Emekli aylığı düştü, daha geç emekli oluyoruz, prim ödeme gün sayımız arttı bu açık nereden kaynaklanıyor? Bağlanan aylık 801 lira. Daha önümüzdeki süreçte alınacak ciddi önlemler var daha da kesecekler. Kim söylüyor? Yeni Ekonomi Programı söylüyor. Satıştay TBMM adına kamu harcamalarını denetleyen kurumun adıdır. Kamu harcamalarını denetlerken Sayıştay kalkıyor diyor ki sosyal güvenlik sistemine de bakacağım diyor. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle tahsil edilemeyen işçinin, memurun, çiftçinin aylığından kesilen ama götürülüp SGK'ya yatırılmayan para 83 milyar 55 milyon 810 bin 465 lira. Niye tahsil etmiyor siyasi iktidar izin vermediği için.”

“38 yaşında emekli zaten olunmaz”

Kılıçdaroğlu, yeşil kartlıların genel sağlık sigortası priminin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenmesi gerektiğini, ödemediği rakamın 4 milyar 465 milyon 206 bin olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Fatura kime çıkıyor sizlere çıkıyor. Hiçbir şekilde görevlerini yapmıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki, ‘sosyal güvenlik sisteminde açık var.' İktidar yapması gerekeni yapmıyor, fatura vatandaşa çıkıyor. 38 yaşında emekli zaten olunmaz. Hiçbir arkadaşta ‘ben 38 yaşında emekli olayım' diye ortaya çıkmaz. Çıkmadı da zaten bugüne kadar. Ama bir hak varsa ve ben bir hak sahibiysem yasalar bana hak tanıdıysa ben bunu kullanmak isterim diyor. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu çözülürse 750 milyar lira açık olacakmış. Bu rakam asla ve asla gerçekçi bir rakam değil, doğru bir rakamda değil. Hesabını yapsınlar bakalım 750 milyar lirayı nereden buldular? Bu rakamın verilmesinin 38 yaşında emeklilik lafını söylenmesinin arkasında sosyal güvenlik sisteminde beklentilerinize uygun bir düzenlemenin yapılmasının önünü kesmek istiyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

“Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun”

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bütün sendikalardan işçi ve işveren beklentim aile yardımları sigortasının mutlaka ama mutlaka çıkarılması konusunda ortak çalışmalarıdır. Bu işin siyasi partisi yoktur, bu iş insan onurunu koruma işidir. Bir aileyi emekli oluncaya kadar işsizlik süresinin içinde açlığa ve yoksulluğa mahkum edemezsiniz. Kalkıp meydanlarda konuşmak yerine 750 milyar lira çekemeyiz yükü diye. Suriyelilere 35 milyar dolar veriyorsun. Emekliye gelince yok. Bunu söyleyince sen ırkçılık yapıyorsun, hayır efendim ben kendi insanımın haklarını koruyorum. Bu ülkede yaşayan vatandaşın hakkını koruyorum. Çift maaş alacaklarmış. Sen de çift maaş alıyorsun. Sen çift maaş alırken iyi de sokaktaki vatandaş çift maaş alırken mi kötü oluyor. Erken emeklilik Finlandiya ve Almanya'da var. Kişi isterse belli bir yaşta normal yasanın öngördüğü süreyi beklemeden erken emekli olabiliyor.”

“Kayıt dışı ekonomiyle yasal olarak akılcı mücadelenin dünyada bilinen bir yolu vardır, sendikalaşmak”

“Sorunu çözecek olan sizlersiniz. Mart ayında sandığa gideceğiz. Kararı siz vereceksiniz” diyen Kılıçdaroğlu, “2008'de öngörülen emekli aylığının neredeyse yarıdan daha fazlası kesiliyor. Sosyal güvenlik sisteminde açığı kapatacaklarmış, niye kayıt dışı çalışanlarla mücadele etmiyorsunuz? Kayıt dışı ekonomiyle nasıl mücadele edilir? Kayıt dışı ekonomiyle yasal olarak akılcı mücadelenin dünyada bilinen bir yolu vardır, sendikalaşmak. Sendikalaşmayı zorunlu kılacaksanız. Sendikanın olduğu bir yerde kayıt dışı çalışma olamaz zaten. Ahlaki siyaset yapıyoruz. İnsanı siyasetimizin odağına alıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların sorununa da sonuna kadar sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.