Kılıçdaroğlu'ndan İş Bankası açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün CHP tarafından temsil edilen Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devriyle ilgili açıklamasına ilişkin, "Biz hiçbir para almıyoruz, İş Bankası'nın ortağı da değiliz. Biz sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün hisselerinin temsilcisiyiz o kadar. Biz 5 kuruş para almayız. O para Türk Dil Kurumuna ve Türk Tarih Kurumuna gider. Çünkü Atatürk'ün vasiyeti böyle" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı açılış töreni nedeniyle Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Ülker İlkokulunu ziyaret etti. 1. sınıf öğrencilerine Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeleri dağıtan Kılıçdaroğlu, öğrencilerle sohbet etti. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, “Geleceğimiz, umudumuz olan çocuklar bugün okula başladı. Onların en iyi şekilde eğitim görmeleri bütün annelerin babaların ortak amacı, hedefi. Biz de onu istiyoruz. Öğretmenlerimizin sorunları var. Parlamento açıldığında o konuyla ilgili yasal düzenlemeleri parlamentoya vereceğiz. Umarım parlamentodaki bütün siyasal partiler öğretmenler meslek kanunu ve öğretmenlere 3600 ek göstergenin verilmesi konusunda ortak hareket ederler. Çünkü öğretmenler bu toplumun ortak paydasını oluşturuyorlar. Öğretmenler Türkiye'yi çağdaş uygarlığa taşımak için fedakarca çalışıyorlar. Öğretmenler gününde onlara birer maaş ikramiye verilmesi de bizim arzularımızdan birisi. Dolayısıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin velilerle beraber eğitime sahip çıkmaları sorunları aşma konusunda da siyaseten bizim üstümüze düşen bir görev varsa onu da yapma konusunda onlarla birlikte hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Biz sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün hisselerinin temsilcisiyiz o kadar”

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da cevaplayan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk'ün CHP tarafından temsil edilen İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devriyle ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine, “Sayın Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndan para almadığını söylemesi güzel bir olay. Biz para almıyorduk ama bunu anlatamıyorduk bir türlü. Biz hiçbir para almıyoruz, İş Bankası'nın ortağı da değiliz. Biz sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün hisselerinin temsilcisiyiz o kadar. Biz 5 kuruş para almayız. O para Türk Dil Kurumuna ve Türk Tarih Kurumuna gider. Çünkü Atatürk'ün vasiyeti böyle. Daha önce Kenan Evren de aynı yolu denemişti. Kenan Evren ve arkadaşları darbe sonrasında, Atatürk'ün hisselerini Hazine'ye devretmişlerdi ve o süreçte dava açıldı ve biz davayı kazandık. Erdoğan önce hukuki sürece baksın, ondan sonra karar versin. Türkiye'nin banisi olan, silah arkadaşlarıyla beraber Türkiye'yi fedakarca savunan ve dünya uygarlıkları seviyesine çıkarmaya çalışan ve bir dönemin dünya lideri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetine herkesin saygı duyması lazım. Vasiyet, ölüme bağlı ve ölümden sonra onun iradesinin gerçekleşmesi demektir. Biz hiçbir zaman İş Bankası yönetiminde bulunan arkadaşlar İş Bankasının bankacılık işlerine karışmazlar. Sadece ve sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün hisselerini temsil etme onurunu taşırlar. Onun dışında biz bankacılık kuralları içinde asla o konuları girmeyiz. Erdoğan neden böyle bir karar aldı, onu da anlamıyorum. Acaba alıp Türkiye Varlık Fonuna devretmeyi mi düşünüyor? Ona da bakmak lazım” değerlendirmesinde bulundu.

“Eğer onuru varsa o uçağı yarın sabah iade eder”

Katar Şeyhi'nin hediyesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Benim değil devletin malı' açıklamasının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şeyhten hibe uçak alacak kadar küçülmemeli. Bu benim onuruma dokunuyor. Diyor ki Erdoğan, 'CHP'yi niye rahatsız ediyor?' Ben Türkiye'nin çıkarlarını ve onurunu savunduğum için beni rahatsız ediyor. Seni nasıl rahatsız etmez? Hem diyorsun 'dünya lideriyim', hem kalkıp Katar Şeyhi'nden hibe uçak alıyorsun. Hibe uçakla Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı gezer mi? Devletin malıymış, ne demek devletin malı? Devletin malıysa, bırak vatandaş binsin o zaman. Vatandaş binebiliyor mu, binemiyor. Kimseyi kandırmasın, gerekçe de uydurmasın. Eğer onuru varsa o uçağı yarın sabah iade eder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanını gezdirecek bir uçağı bir şeyhten hibe olarak alamaz der. Ülke bu kadar sıkıntı içindeyken, vatandaş perişan vaziyetteyken, herkes 'yarın ne olacak' diye birbirine sorarken, Türkiye'nin geleceğini sorgularken bir bakıyorsunuz beyefendi kalkmış, gitmiş kendisine ultra lüks bir uçak almış. 'Hibe ettiler bana.' Kim? Katar Şeyhi. Kim o Katar Şeyhi? Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı doğalgaz arayışını yapan şirketlerle ortak olan Katar Şeyhi. Neresini anlatayım ben bunun. Emin olun ağrıma gidiyor.”

“Yerel seçim hazırlıkları başladı mı” sorusuna ise Kılıçdaroğlu, “Başladı” cevabını verdi.