Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı istifa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay, partide bir değişimin gerçekleşmesi gerektiğini öne sürerek görevinden istifa etti. Konuya ilişkin bir yazıla açıklama yapan Oktay, “Bugün Türkiye’nin rejimi değişmiştir. Cumhuriyeti korumak, demokrasiyi güçlendirmek için CHP’de değişmeli, yeniden halkımıza umut vermeli ve iktidar yürüyüşüne başlamalıdır. Bu inançla demokrasi mücadelemize yeni bir güç kazandırmak için önemli bir fırsat olan Kurultayımızın toplanması için imza verdiğimi Ekonomiden ve İş Dünyası’ndan sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevinden de istifa ettiğimi kamuoyuna arz ederim” ifadelerini kullandı.