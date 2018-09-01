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01 Eylül 2018 20:25

Kılıçdaroğlu’nun oğlu dünyaevine girdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile Mine Alşan dünyaevine girdi.

Kılıçdaroğlu’nun oğlu dünyaevine girdi

01 Eylül 2018 20:25


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun oğulları Kerem ile kimyager Mine Alşan, düzenlenen bir törenle hayatlarını birleştirdi. Düğün, Çankaya Belediyesi’ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı’ndaki La Rossa Wedding’de verilen sade bir kokteyl ile gerçekleşti. Genç çiftin Ankara’daki 5 yıldızlı bazı otellerle görüştüğü ancak Kılıçdaroğlu’nun müdahalesiyle konseptin değiştiği öğrenildi. 5 yıldızlı bir otelde dikkat çekici bir organizasyon istemeyen Kılıçdaroğlu’nun, sade bir nikahın kıyılması yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Yemek organizasyonundan da vazgeçildi ve sade bir kokteyl ile düğün davetinin gerçekleştirilmesine karar verildi. Düğün daveti için sade bir davetiye bastırılırken, davetiyede, çiçek göndermek isteyenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışta bulunmaları istendi. Düğüne CHP tam kadro katıldı. Davetli olan Muharrem İnce’nin katılıp katılmayacağı da merak konusuydu. İnce, siyasi küslüğü bırakarak düğüne geldi.



9 yıllık birliktelik


Güney Kore’de “Siyasette Kayırmacılık” üzerine yaptığı doktorayı tamamlayan Kerem Kılıçdaroğlu, nisan ayında Sivas’ta kısa dönem askerlik görevini tamamlayıp terhis olmuştu. 9 yıldır birlikte olan çift, geçen yıl nisan ayında Trabzon’da sade bir törenle nişanlanmıştı. Çift Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in kıydığı nikahta "evet" diyerek dünyaevine girdi. Genç çiftin, balayı için de bir program yapmadığı, son anda bir değişiklik olmazsa balayına çıkmayı düşünmediği öğrenildi.




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