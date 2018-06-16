Kırgızistan’da eğitime destek devam ediyor

TİKA tarafından tadilatları yapılarak yenilenen Boz-Bulun ve Novo-Voznesenovka köylerindeki kreşlerde ayrı ayrı programlar düzenlendi. Her iki programa, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasiliki Fırat, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, kreş ve yerel yönetimlerin yetkilileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Fırat yaptığı konuşmada, Kırgızistan’daki kardeşlerine yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. TİKA Başkan Yardımcısı Er de TİKA’nın Kırgızistan’da hemen hemen tüm alanlarda projesinin bulunduğunu belirterek, “Ata yurdumuzda kazanmış olduğumuz değerleri dünyanın dört bir tarafında paylaşma gayreti içindeyiz. Bu kreşe giden çocukların yolu ileride mutlaka TİKA ile kesişecek” diye konuştu.

Aksu İlçe Kaymakamı Ulan Dokonbayev, iki halkın iş birliğine, ilçedeki sosyal kurumların iyileştirilmesi kapsamında kreşlerin tadilat işlerine destek olan TİKA ve Türkiye’ye teşekkür etti. Açılışta yer alan veliler de çocuklarının daha iyi bir ortamda eğitim alacağını belirterek Türkiye’ye ve TİKA’ya teşekkür etti.

Törende yerel yönetim temsilcilerince Büyükelçi Fırat’a, TİKA Başkan Yardımcısı Er’e ve TİKA Bişkek Program Koordinatörü Muslu’ya geleneksel Kırgız kıyafeti giydirildi. Açılış töreni kreşe gelen çocukların dans gösterileriyle sona erdi.