Polis, Ankara'da sanayi bölgelerindeki iş yerlerinden yedek parça gibi eşyalar çalan 3 hırsızlık zanlısını, kullandıkları otomobilin kırık stop lambasından yola çıkarak kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Eylül ve Ekim aylarında OSTİM ve İvedik sanayi bölgelerinde iş yerlerinden yedek parça, matkap gibi eşyaların çalınmasına dair ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren 3 kişinin A. İ., C. T. ve Y. Ü. isimli şahısların olduğunu belirledi.

Kırık stop lambası yakayı ele verdi

Bunun üzerine çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, hırsızların kullandığı bir otomobili ve bu otomobilin kiralık olduğunu belirledi. Derinleştirilen kamera incelemeleri sonucunda zanlılarının kullandıkları aracın arka sağ stop lambasının yanmadığını ve sinyal kısmının kırık olduğu saptandı. Buradan yola çıkan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonla, Yenimahalle ilçesindeki OSTİM ve İvedik Sanayi bölgesindeki iş yerlerinden yaklaşık 25 bin TL değerinde yedek parça gibi eşyalar çalan 3 hırsızlık zanlısını kullandıkları otomobille birlikte kıskıvrak yakaladı.

Bağımlı hırsızlar tutuklandı

Hırsızlık olaylarında kullandıkları otomobille polise yakalanan zanlıların aracında yapılan aramada paspasların alt kısmında hırsızlık olayını gerçekleştirirken kullandıkları değerlendirilen 1 levye, 3 pense, 2 İngiliz anahtarı, 1 tornavida ve 1 yan keski ele geçirildi. Yakalanan 3 hırsızın sabıka kayıtlarının kabarık olduğu gözlemlenirken, şüpheli A. İ.'nin 10 hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak ve 4 mala zarar verme olmak üzere 16 suç kaydının olduğu belirlendi. C. T.'nin ise 4 hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak olmak üzere toplamda 5 suç kaydının olduğu öğrenilirken, Y. Ü.'nün 5 hırsızlık, 1 cinsel taciz, 1 dolandırıcılık olmak üzere 7 suç kaydının olduğu saptandı. Madde bağımlısı oldukları tespit edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.