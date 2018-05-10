Dr. Refik Turan ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık’ın katılımıyla Ahi Evran Üniversitesi’nde “Ahilik ve Bâcıyân-ı Rûm” başlıklı bir panel düzenlendi.

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kurt ile üniversite bünyesindeki fakültelerin dekanlarının katılımıyla 9 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen paneli çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenci takip etti. Prof. Dr. Refik Turan ve Prof. Dr. Güray Kırpık’ın Anadolu’nun Türkleşmesinde ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda rol oynayan dört temel zümreden ikisi olan Bâcıyân-ı Rûm’a ve Ahilik teşkilatına dair sunumlar gerçekleştirdiği panel öncesinde Rektör Karakaya açış konuşması yaptı. Ahiliğin belli bir insan modeli oluşturan bir teşkilatlanma olduğunu söyleyen ve “Aslolan Ahiliği yaşamaktır” diyen Rektör Karakaya, geçmişteki Ahilik kültürünü bugün yaşatmak için hiçbir engel olmadığını belirtti. Bunun için sadece irade ve bilgi birikimine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Karakaya, üniversite olarak gerek Ahilik kültürünün anlatıldığı derslerle, gerekse Ahiliği ele alan bilimsel etkinliklerle Ahilik kültürünün yaşatılması doğrultusunda çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Panelde konuşan Dr. Refik Turan, Anadolu’nun Türk yurduna dönüşmesi sürecinin tüm dünyayı etkileyen önemli bir olgu olduğunu belirterek, bu sürecin medeniyet tarihi açısından da çarpıcı sonuçları olduğunu kaydetti. “Selçuklu Devleti sadece bir devlet, siyasi bir yapı ya da güçlü ordu değil topyekûn başarının ve medeniyetin adıdır” diyen Prof. Dr. Turan, Selçuklu Devleti’nin Anadolu topraklarına yerleşmesinin ardından birçok kurum ve teşkilat oluşturduğuna dikkat çekti. Bunlar arasında Ahilik teşkilatı, medreseler ve tasavvuf teşkilatının dünya tarihinin gördüğü en önemli üç müessese olduğunu ifade eden Prof. Dr. Turan, Ahiliğin topluma ruh ve karakter kazandırdığını dile getirdi. Ahilik teşkilatının önemli kollarından birinin de Bâcıyân-ı Rûm Teşkilatı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Refik Turan, Anadolu Türkmen kadınlardan oluşan bu teşkilatın savaşa giden erkeklerin yerine kadınların tüm sosyal, ekonomik ve askeri hayatı üstlendikleri çok önemli bir yapı olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Turan, bugün Ahilik ve Bâcıyân-ı Rûm Teşkilatı’ndan çağın şartlarına göre alınacak çok kaynak olduğunu sözlerine ekledi.

“Bir milletin ve toplumun kalbi kadınlardır”

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık da günümüze ulaşan belgeler ve eserler üzerinden Bâcıyân-ı Rûm’un teşkilatlanmasına dair bir sunum gerçekleştirdi. “Bir milletin ve toplumun kalbi kadınlardır” diyen Prof. Dr. Kırpık, insanlık tarihi boyunca Anadolu Türkmen kadınlarının tarih sahnesinde yer aldığını belirtti. Aşık Paşazade’nin “Tevârîh-i Âl-i Osman” adlı eserinde belirtilen dört sosyal zümreden birinin de Bâcıyân-ı Rûm olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kırpık, Bâcıyân-ı Rûm’un Ahiyân-ı Rûm kadar teşkilatlı bir yapı olduğunu kaydetti.