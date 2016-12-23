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23 Aralık 2016 13:34

‘Kış Gençlik Kampı’ başvuruları başladı

‘Kış Gençlik Kampı’ başvuruları başladı

23 Aralık 2016 13:34

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Kış Gençlik Kampları için başvurular başladı. Birbirinden farklı konularda belirlenmiş kış kampları gençleri bekliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yıl olduğu gibi 2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim dönemi yarı yıl tatilinde de gençlere yönelik olarak ‘Kış Gençlik Kampları’ düzenliyor. Samsun, Kırşehir, Kayseri ve Osmaniye’de gerçekleştirilecek kamplarda birbirinden farklı etkinlikler ve kültürel faaliyetler yer alacak. Gençlerin tatil zamanlarını kültürel, sportif ve sosyal faaliyetlerle değerlendirmeleri amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen ‘Kış Gençlik Kampları’ için başvurular http://kampbasvuru.gsb.gov.tr adresinden yapılabilecek.
Kitap Okuma Kampı (Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı)
Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampında düzenlenecek olan kitap okuma kampında gençler bir kitabı okuyacak ve kampın sonunda kitabın yazarı ile bir araya gelme fırsatı yakalayacak. Güncel konuların da ele alınıp tartışılacağı kampta ayrıca sportif faaliyetler de gerçekleştirilecek.
Kariyer Kampı (Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı)
İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile Kırşehir Kaman Gençlik Kampında Kariyer Kampı yapılacak. Kamp boyunca, gençlere yönelik olarak paintball, okçuluk, halk oyunları, tiyatro gibi aktiviteler yapılarak kamp döneminin çok daha keyifli geçirilmesi sağlanacak.
Bağımlılıkla Mücadele Kampı (Kayseri Erciyes Kayak Merkezi)
Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde, gençleri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmek amacıyla Bağımlılıkla Mücadele Kampı gerçekleştirilecek. Kamp boyunca düzenlenecek sportif ve kültürel faaliyetlerle, uyuşturucunun ne denli büyük ve hayatı zehir eden tehlikeler taşıdığı gençlere aktarılacak.
Siyer Kampı (Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampı)
Gençlerin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) hayatını daha iyi anlamaları için Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampında Siyer Kampı düzenlenecek. Kampta Hz. Peygamber’in örnek hayatı, ümmeti için nasıl mücadele ettiği ve gençlere duyduğu sevgi anlatılacak. Kamp boyunca ayrıca birbirinden farklı etkinlikler de gerçekleştirilecek.



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