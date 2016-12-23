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23 Aralık 2016 11:19

Kış mevsiminde can dostları unutmayın

Kış mevsiminde can dostları unutmayın

23 Aralık 2016 11:19

Keçiören Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla takdir topluyor.
Hayvan sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi hizmetleriyle açık ara önde olan Keçiören Belediyesi, veterinerlik hizmetleri kapsamında 2016 yılı içerisinde 650 sahipsiz sokak hayvanının kuduz aşılarını yaparken, yakalanan sahipsiz sokak hayvanlarını da rehabilite edip küpelemesini yaptıktan sonra tekrar doğal ortamlarına bırakıyor. Geçici Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Merkezi’nde toplanan tüm hayvanların muayene, tedavileri ve aşılarını da ihmal etmeyen Keçiören B Belediyesi, web sayfası üzerinden "Sahiplenmek İstiyorum" linkiyle sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışması yapıyor. 2016 yılında 61 sahipsiz sokak hayvanını sahiplendiren belediye, böylece onların sıcak bir yuva özlemini de giderdi. Hem sokakların daha temiz ve hijyenik olması hem de hayvanların beslenmesini daha sağlıklı yerine getirebilmesi için sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için son bir yılda 2 bin 400 su ve mama kabı dağıtan belediye ekipleri, yaklaşık 6 bin kilo da kuru mama dağıttı. Sokak hayvanlarının doğal ortamında beslenmesine katkı sunduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Can dostlarımızı kış aylarında unutmayalım ve duyarlı olalım" mesajı verdi.



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