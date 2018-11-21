Kız öğrencileri teknolojiyle buluşturan projesiyle 'küresel öğretmen ödülü' kazandı

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan, kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesi amacıyla öğrencileriyle birlikte çalışmalar yaparak ve birçok projeyi hayata geçirerek ulusal ve uluslararası yarışmalarda hem 'yılın öğretmeni' hem de 'küresel öğretmen' ödüllerini kazandı. ‘Teknolojiyle Buluşan Kızlar' ismiyle yürütülen projenin devamı ise bu sene ‘Teknolojiyle Güçlenen Kızlar' olarak devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, 81 ilden öğretmenler Başkentte ağırlanacak. MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirlenen mesleğinde fark oluşturmuş öğretmenler Ankara'da buluşacak. Bu öğretmenler arasında, kız öğrencilerin teknoloji kullanımının geliştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar ve öğrencileriyle birlikte birçok projeyi hayata geçiren ve çeşitli ödüller kazanan Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan da yer alıyor.

Öğrencileriyle birlikte farklı alanlarda yaptıkları projelerle 8 uluslararası, 24 ulusal ve 7 bölgesel ödül kazanan Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan 24 Kasım etkinlikleri kapsamında Ankara'yı temsil eden öğretmenler arasında yer alacağını ifade etti. Arslan, “Eylül ayında Hindistan'da bir kurum tarafından Küresel Öğretmen Ödülüne layık görüldüm. İki hafta önce 5.Eğitim ve Başarı ödüllerinde yılın öğretmeni seçildim. Geçtiğimiz yıl Microsoft tarafından ‘Harikalar Yaratan Öğretmen' seçilmiştim. Bunun dışında 2016 yılında yine ‘Yılın En Sıra dışı Öğretmeni' ödülünü almıştım. Öğretmenler çalışmalarına ödül almak için başlamıyorlar ama ödüllerde öğretmenlerin daha sonraki çalışmaları için ciddi bir motivasyon kaynağı oluyor. Öğrencilerimin yaptığı özverili çalışmalar bana bu ödülleri getirdi” şeklinde konuştu.

“Sadece ülkemizde değil yurt dışında da öğrencilerimle birlikte bazı başarılar kazandık” diyen Arslan, yaptıkları diğer projeler ve kazandıkları ödüllerle ilgili bilgi verdi.

“Bu yılda projenin devamını yapacağız ‘Teknolojiyle Güçlenen Kızlar' olarak devam edecek”

‘Teknolojiyle Buluşan Kızlar' isimli bir proje yürüttüklerini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

“Bu yılda projenin devamını yapacağız ‘Teknolojiyle Güçlenen Kızlar' olarak devam edecek. Proje İstanbul Üniversitesinden Future Learning yarışmasında bir ödül aldı. Burada okulla teknolojiyi entegre etmeye çalıştık. Tüm dünyaya baktığınız zaman kızların teknoloji kullanımında ve teknolojiyle ilgili meslekleri seçmesinde sorun yaşandığını görüyoruz buradan yola çıktık. Çalışmada Microsoft, BTK, Science on Stage ve Hacettepe Üniversitesi bizlere destek oldu. gerek yüz yüze gerek uzaktan eğitimlerde bu kurumlardan destek aldık. onlarda sosyal sorumluluklarını yerine getirdiler.”

Büyük bir adanmışlıkla öğretmenliği çok severek yaptığını söyleyen Arslan, “ Bundan sonra da yaptığım çalışmalara devam edeceğim. Öğretmenlik aslında çok kritik bir meslek. Çünkü insan yetiştiriyoruz ve hata yapmamamız gerekiyor. Ben tüm öğrencilerin bir yeteneği olduğunu ve bu yeteneği öğretmenlerin keşfetmesi gerektiğini düşünüyorum. öğretmen olarak şu anda karşımızda farklı bir nesil var. Bilgiye çok kolay erişebiliyorlar. Onun için biz bilgiyi aktaran kişilerin ötesine geçmek zorundayız. Onlara liderlik koçluk yapmak zorundayız. Ben de bu yönde çalışmalarıma devam etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Arslan, Cumartesi günü 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programları olacağını ve 81 ilden gelecek öğretmenlerle birlikte Ankara'yı temsilen programlara katılacağını kaydetti.

"Selçuk Hocamız zaten bizim için yılın öğretmeniydi"

Öğrenciler ise Arslan'ın başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bilişim Teknolojileri alanında Arslan'ın öğrencisi Bedirhan Baturalp Ekinci, "Selçuk Hocayla yürüttüğümüz birçok proje oldu. Bu projelerin sonucunda bize kazandırdığı sertifikalarla geleceğimize daha iyi yatırımlar yapıyoruz. Selçuk Hocamız zaten bizim için yılın öğretmeniydi. Bunun belgelenmesi mutluluk kaynağı oldu. Selçuk Hocanın aldığı ödüller bize de ilham veriyor" dedi.

Öğrencilerden Fatmanur Biçer ise Selçuk Hoca ile Hacettepe Üniversitesinde Arduino eğitimi aldıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bize günlük hayatımızda kullandığımız çok kolay zannettiğimiz şeylerin temelinde nelerin olduğunu öğretti. Selçuk Hoca sayesinde bir sürü projeye katılıyoruz. Sadece kod yazıp geçmiyoruz bizi farklı etkinliklere götürüyor. Bizim için zaten her zaman 'yılın öğretmeni', bunun tescillenmesi bizim için daha iyi oldu. Bizim öğretmenimiz yılın öğretmeni. Bizim için gurur verici."