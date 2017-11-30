Kızılay günde 10 TL’ye temizleniyor

Bahçelievler, Tunalı Hilmi, Emek, Kızılay ve Maltepe bölgelerinde kullanılan elektrikli araçlar, ekonomik olduğu kadar çevreye de duyarlı.

Çankaya Belediyesinin temizlik filosunda yer alan elektrikli araçlar hem ekonomik hem de çevreye duyarlı olması nedeniyle nüfusun yoğun olduğu noktalarda kullanılıyor. 1,1 metre genişliğindeki elektrikli araçlar, Bahçelievler, Tunalı Hilmi, Emek, Kızılay ve Maltepe bölgelerinde sokakların temizliğini ve çöplerin toplanmasını günlük 10 TL’lik maliyetle gerçekleştiriyor. Türkiye’de Çankaya Belediyesi öncülüğünde yoğun kentsel alanlarda kullanılan araçlar, sokak başlarında çöp birikintisinin oluşmasını önlüyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Başkent’in en işlek cadde ve sokaklarında kullanılan elektrikli araçların gündüz nüfusu 2 milyonu bulan Çankaya’da önemli bir işlevi olduğunu belirtti. Söz konusu araçlarla çöpün sokakta depolanmasının önlendiğini ifade eden Taşdelen, “Bunun için de çöp toplama aracının sürekli dolaşımını sağlıyoruz. Aracın küçük, gürültüsüz ve egzozsuz oluşu da ayrıca avantaj sağlıyor. Çevre korumaya uygun nitelikte olan araçlarımız sayesinde yere atılan çöpleri anında toplayabiliyor, yoğun bölgelerin temiz kalmasını sürekli hale getirmiş oluyoruz” diye konuştu.

Araçların 8 saatlik kullanım olanağı sağlayan akülerle çalıştığını vurgulayan Taşdelen, “Şoför ve temizlik işçisi kontrolünde olan araçlar, 400 amper, 72 watt, 2 batarya sistemiyle belediye bütçesine ciddi katkı sağlıyor” dedi.