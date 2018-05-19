Kızılay’da Galatasaraylı taraftarların şampiyonluk coşkusu

haftasında Göztepe ile oynadığı maçta 1-0 kazanan Galatasaray 21. kez şampiyon oldu. Taraftarlar Ankara Kızılay’da şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu’nda son hafta müsabakasında deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe’yi 1-0 mağlup eden Galatasaray 75 puanla şampiyon oldu. Yurdun dört bir yanında heyecanla maçın bitimini bekleyen taraftarlar, hakemin son düdüğünü çalmasıyla birlikte kendilerini sokağa attı. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve daha pek çok şehirde coşkulu kutlamalar gerçekleştirildi.

Ankara’daki kutlamaların adresi Kızılay Meydanı oldu. Atkıları, bayrakları, meşaleleriyle Kızılay’a akın eden sarı-kırmızılılar 21. şampiyonluklarını kutladı. Kızılay’ın sokakları Galatasaray’ın şampiyonluk şarkılarıyla inledi.