Kızılay'dan Akgül'e 150. yıl ziyareti

Türk Kızılayı Mamak Şube Başkanı Şükrü Can, Türk Kızılayı'nın 150. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti.

Türk Kızılayı Mamak Şube Başkanı Şükrü Can, yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları ile birlikte Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti. Türk Kızılayı'nın Mamak'taki çalışmaları hakkında Akgül'e bilgi veren Şükrü Can, Mamak Belediyesinin Türk Kızılayı ile gerçekleştirdiği ortak çalışmalar ve verdiği desteklerden dolayı Akgül'e teşekkür etti. Mamak'ta bu yıl 500 aileye maddi destek verdiklerini, bunun yanı sıra gıda yardımı, kan hizmetleri ve okullarda ilk yardım eğitimleri gerçekleştirdiklerini kaydeden Can, Türk Kızılayı'nın 1868 yılından bu yana kimsesiz ve ihtiyaç sahibi insanların yanında olduğunu belirtti.

"Her zaman yanınızdayız"

Türk Kızılayı'nın savaş ve doğal afetler karşısında insanların acılarını dindirmeye ve yaralarını sarmaya çalışan Türk milletinin yüz akı olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Muhtaç ve mazlumların yanında yer alan ve zor günlerimizde varlığını hissettikçe yarınlara daha güvenle bakmamızı sağlayan Türk Kızılayı'nın yerel yönetim olarak yanındayız” dedi.