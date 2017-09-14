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14 Eylül 2017 03:44

Kızılcahamam Anadolu Lisesi’nden okula uyum eğitimi

Kızılcahamam Anadolu lisesi 9.

Kızılcahamam Anadolu Lisesi’nden okula uyum eğitimi

14 Eylül 2017 03:44

sınıfları uyum eğitimi projesi kapsamında öğrencileri ve velilerini okula davet etti.


Milli Eğitim Bakanlı ve Unicef tarafından ortaklaşa yapılan 9. sınıfları uyum eğitimi projesi Kızılcahamam Anadolu lisesinde gerçekleşiyor. Okul Müdürü Esen Keskin’in yaptığı açıklamada, “Okulumuzun velilerin ve yeni kayıt olan öğrencilerimizin katılımıyla gerçekleşen projede veli ve öğrencilerimize okulumuzu tanıttık ve yeni müfradat hakkında bilgi verdik, velilerimiz ve öğrencilerimizin yüksek oranda katılım sağladılar. Öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi. (UD-




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