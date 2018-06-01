Kızılcahamam Belediyesi personeli iftarda bir araya geldi

Kızılcahamam Yakuttaş Düğün Salonu’nda düzenlenen iftar yemeğine Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve eşi Ayşe Güney, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Yıldız, Murat Can, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, belediye çalışanları ve aileleri katıldı. Başkan Güney, eşi Ayşe Güney ile birlikte davetlileri karşıladı. Güney, yaptığı selamlama konuşmasında belediye çalışanları ile bir arada iftar yapmanın mutluluğunu dile getirdi.