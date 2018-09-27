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Kızılcahamam Belediyesinden okullara kırtasiye desteği

Kızılcahamam Belediyesi, Kızılcahamam merkez ve mahallelerinde bulunan ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilere kırtasiye desteğinde bulundu.


Göreve geldiği günden bu yana ilçe için çalışmalarını titizlikle yürüten Belediye Başkanı Muhittin Güney, kendisi de bir eğitimci olması sebebiyle özellikle eğitim ve öğretim çalışmalarına öncelik veriyor. Okullardan gelen talepleri her zaman yerine getiren Güney, ilk ve ortaokul öğrencilerini yine unutmayarak onları sevindirdi. Güney, geçen yıl olduğu gibi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti. Güney, öğrencilerin yüzündeki bir anlık mutluluğun kendisini heyecanlandırdığını kaydederek, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.


Belediye Meclis Üyeleri Kemal Öztürk, Songül Ergelen ve Durali Uygun, Kazım Karabekir İlkokulu, Orhan Gazi İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Perihan Erdoğan İlkokulu, Akdoğan İlkokulu, İmam Hatip Ortaokullarına kırtasiye malzemelerini dağıttılar.

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