Kızılcahamam Belediyesi'nden ücretsiz internet hizmeti

Kızılcahamam Belediyesi'nin vatandaşlara 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı çevresinde kullanabilmesi amacı ile ücretsiz internet projesi yapılan törenle hizmete başladı. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, ''Kızılcahamam Belediyesi olarak ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ve çevresinde ücretsiz internet hizmeti vermenin gururunu yaşıyoruz'' dedi.

Kızılcahamam Belediyesi'nin vatandaşlara 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı çevresinde kullanabilmesi amacı ile ücretsiz internet projesi yapılan törenle hizmete başladı. Törende konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, ''2014 yılı yerel seçimleriyle göreve ilk geldiğimiz andan itibaren ilçemizde büyük bir eksiklik olarak gördüğümüz sosyal belediyecilik kavramını vatandaşlarımızın ivedi bir şekilde hizmetine sunduk. Kurmuş olduğumuz Ak Masa birimiyle 'Gönül Kapımız Herkese Açık' sloganıyla halkımızın evlerine ve gönüllerine de girmeyi başardık. Bu kapsamda, İlçemizde Yeni Doğan Bebek Ziyaretleri, Ankara'da hastane ihtiyaçları olan halkımızın iş takipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinin temizliği, cami temizliği, hasta ve çocuk bezi yardımı, hasta ve ev ziyaretleri, sıcak çorba dağıtımı, 317 kişiye günlük sıcak yemek ve aş evi faaliyetleri, cenaze hizmetleri, okul servisi hizmetleri, ücretsiz geziler, iftar çadırı, taziye çadırı, öğrencilerimize kırtasiye desteği, ücretsiz sünnet organizasyonu gibi birçok çalışmayı hayata geçirerek, sosyal belediyecilik anlamında örnek bir ilçe haline geldik'' ifadelerini kullandı.

''Kızılcahamam Belediyesi olarak ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ve çevresinde ücretsiz internet hizmeti vermenin gururunu yaşıyoruz''

Sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini belirten Güney, ''İnternet günümüz dünyasında hayatımızın çok önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Kızılcahamam Belediyesi olarak halkımızın ücretsiz, hızlı ve güvenli bir internet bağlantısı ile tüm dünyadaki gelişmelere anında ulaşabilmeleri için ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı ve çevresinde ücretsiz internet hizmeti vermenin gururunu yaşıyoruz. Ücretsiz İnternet hizmetinin 5651 Sayılı "İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun" çerçevesinde bu uygulamadan yararlanarak yasada belirtilen suçları teşkil edecek şekilde yayın ve paylaşım yapanların bireysel sorumluluk taşıyacaklarını özellikle de belirtmek istiyorum'' şeklinde konuştu.

Ücretsiz internet hizmetinden faydalanmak için öncelikle telefon ayarlarından WİFİ özelliğini etkinleştirip “Kızılcahamam Belediyesi” WİFİ hizmetinin seçilmesi ve ardından SMS ile bilgi almak istiyorum bölümü seçilip telefon numarası yazılarak gelen SMS'de kullanıcı adı ve şifreyi girmek yeterli.

Törene Güney'in yanı sıra, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyeleri Songül Ergelen, Durali Uygun, Kemal Öztür, Adem Emin Atakul, Murtaza Güngör, Yusuf Şengül,Fatih Oral, Genel Koordinatör Başkan Danışmanı İhsan Taşer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.