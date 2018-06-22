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22 Haziran 2018 23:39

Kızılcahamam Devlet Hastanesi yeni binasında

Kızılcahamam Devlet Hastanesi, yapımı tamamlanan yeni binasına taşındı.

Kızılcahamam Devlet Hastanesi yeni binasında

22 Haziran 2018 23:39

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, “İlçemize yakışır bir hastane kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor hepinize sağlıklı günler diliyorum” dedi.


Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde yapımı tamamlanan devlet hastanesinin tanıtımı yapıldı. Programa Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kaymakam Mehmet Yıldız, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Hastane Başhekimi Meftun Karakaş ve davetliler katıldı.


2014 Yerel Seçimlerinde başkanlığı kazandığını ve ilk masaya yatırdığı konunun hastane binasının durumu olduğunu belirten Güney, “Hastanemizin başından sonuna kadar yapımında ve taşınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemize yakışır bir hastane kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor hepinize sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.


Programdan sonra misafirler hastaneyi gezerek Başhekim Karataş’tan bilgi aldı.




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