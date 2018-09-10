Kızılcahamam festivali coşkulu bir şekilde sona erdi

Kızılcahamam ilçe stadında gerçekleştirilen festivalin son günkü konser programına yoğun katılım oldu. Festival alanı hıncahınç dolarken, izleyenler keyifli dakikalar yaşadı. Yapılan etkinlik için Ankara ve çevre ilçeler adeta Kızılcahamam'a aktı. Kızılcahamam Kültür, Sanat ve Su Festivali'nin 08 Eylül 2018 Cumartesi günü yapılan konser programının sunuculuğunu Mesut Yar yaptı. Festivalin ilk sanatçısı Çubuklu Cem oldu. Oyun havaları ile katılımcıları eğlendiren Çubuklu Cem'e plaketini Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız takdim ederek, festivale katılımlarından dolayı teşekkür etti. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Kültür, Sanat ve Su Festivalinde, Üniversiteye Giriş Sınavında dereceye giren (TYT ve YKS) sınavında başarılı olan Damla Akpınar, Zeliha İşler, Burak Han Bakır ve Büşra Zeynep Arslan'a ve Liselere Geçiş Sınavında (LGS) başarılı olan Azra Yıldız, Mustafa Taha Yüce ve Muhsin Efe Tarım'a laptop bilgisayar hediye etti.

Diğer yandan spor dalında, şampiyon güreşçilerimizden İsmail Hakkı Bostancı, Mahir Yurt, Muhammet Yıldırım, antrenörleri Mehmet Çetin ve Halil Yılmaz ile karateci Enes Özdemir'e para ödülü verildi. Festivalin ikinci konuğu İsmail Altunsaray konseri verildi. İsmail Altunsaray'a plaketini Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan ve Kosova Cumhuriyeti Mamuşa Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Şala takdim ederek teşekkür etti. Kızılcahamam Kültür, Sanat ve Su Festivalinin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan Tan Taşçı birbirinden güzel eserleri ile Kızılcahamamlı vatandaşlara ve misafirlere muhteşem bir konser verdi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, eşi Ayşe Güney ve protokol ile birlikte Tan Taşçı'ya plaket takdim ederek teşekkür etti.

Festivalin son gününe, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, eşi Ayşe Güney, Kosova, Mamuşa Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Sala ve belediye heyeti, Kıbrıs Paşaköy Belediye Başkan Yardımcısı Mikail Cankurt ve belediye heyeti, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Belediye Meclis Üyeleri Songül Ergelen, Durali Uygun, İbrahim Yıldız, Yusuf Şengül, Adem Emin Atakul, Murtaza Güngör, Günaydın Yüce, Hamis Tüfekci, Genel Koordinatör Başkan Danışmanı İhsan Taşer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, AK Parti SKM Başkanı Yusuf Öztürk, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nakit Şahin, STK Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserin ardından muhteşem havai fişek gösterileri ile Kızılcahamam Kültür, Sanat ve Su Festivali sona erdi.