Kızılcahamam Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri’nde düzenlenen iftar yemeğine Kızılcahamamlı güreşçiler, aileleri, güreşe gönül verenler ve yöneticiler katıldı. İftar yemeğinde konuşan güreş hocası Halil Yılmaz, “Kızılcahamam güreş ailesi olarak düzenlediğimiz geleneksel Kızılcahamam güreş iftarını bu yıl da gerçekleştirdik. İftarımıza katılımları ile bizleri onurlandıran değerli güreş ailesi mensuplarına teşekkür ederiz. Her geçen yıl daha da büyüyen bu ailenin çocuklarımızın geleceğine ışık tutmasını temenni eder, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.