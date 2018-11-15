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Kızılcahamam Kaymakamlığı muhtarlar toplantısı düzenledi

Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından her ay düzenlenen muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.


İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda muhtarların sorunları dinlenerek ilgili kurumlar tarafından sorunların giderilmesi için talimatlar verildi. Toplantıya İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, İlçe SGK Müdürü Karanfil Uyar, İlçe Tarım Müdürü Ali Özdemir, Kızılcahamam A.B.B. Fen İşleri Müdürü Hasan Demir, Kızılcahamam Aski Müdürü Hasan Genç, Kurum Müdürleri ve Mahalle Muhtarları katıldı.

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